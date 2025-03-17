В Кургане отмечен новый температурный рекорд

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В Кургане температура поднялась почти до +11 градусов
В Кургане температура поднялась почти до +11 градусов Фото:

В Кургане 17 марта максимальная температура была +10,7 градуса. Это новый рекорд для этих суток. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».

«Курганская метеостанция 17 марта зафиксировала максимальную температуру +10.7°C. Это новый максимум для 17 марта. Предыдущий максимум этих суток был зафиксирован в 2023 году (+8.6°C)», — говорится в telegram-канале «Погода 45». Отмечается, что это уже шестой рекорд с начала года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане и области в ближайшие два дня ожидается потепление до +13 градусов и дожди. 19 марта днем температура будет от +8 до +13 градусов, ночью от -1 до +4, с небольшим дождем. 18 марта днем до +12 градусов, ночью до +5, с порывами ветра до 13 м/с, небольшим дождем днем и мокрым снегом ночью.

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В Кургане 17 марта максимальная температура была +10,7 градуса. Это новый рекорд для этих суток. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45». «Курганская метеостанция 17 марта зафиксировала максимальную температуру +10.7°C. Это новый максимум для 17 марта. Предыдущий максимум этих суток был зафиксирован в 2023 году (+8.6°C)», — говорится в telegram-канале «Погода 45». Отмечается, что это уже шестой рекорд с начала года. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане и области в ближайшие два дня ожидается потепление до +13 градусов и дожди. 19 марта днем температура будет от +8 до +13 градусов, ночью от -1 до +4, с небольшим дождем. 18 марта днем до +12 градусов, ночью до +5, с порывами ветра до 13 м/с, небольшим дождем днем и мокрым снегом ночью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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