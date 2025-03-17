На месте кафе корейской кухни в центре Перми открылся рыбный ресторан

В меню заведения появилось новое направление
В Перми рыбное кафе Forelperm поменяло расположение. Сейчас оно занимает площади ресторана корейской кухни «Саджа» по улице Ленина, 67. Заведение работает под старой вывеской, рассказал корреспондент URA.RU.
«Кафе Forelperm, специализирующееся на рыбе и морепродуктах, переехало из микрорайона Разгуляй. В обновленном меню появилось новое направление — мясные блюда в корейском стиле. Добавили бизнес-ланчи», — сообщил корреспондент агентства.
Ранее URA.RU писало о массовом закрытии пермских баров и кафе. В конце февраля на сайте бесплатных объявлений были выставлены на продажу семь точек.
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