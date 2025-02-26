Рестораторы массово избавляются от кафе и баров в Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Самое дешевое заведение отдают за 800 тысяч рублей
Самое дешевое заведение отдают за 800 тысяч рублей Фото:

В Перми владельцы заведений общественного питания начали распродавать свой бизнес. На сайте объявлений выставлены четыре кофейни, два бара и кондитерская. Стоимость заведений начинается от 800 тысяч рублей.

«Продается действующая уютная кофейня площадью 112 квадратных метров с собственным цехом и неповторимой атмосферой в самом сердце города. Стоимость 2,7 млн рублей», — сказано в объявлении о продаже кафе Vkusno.

Про заведение известно, что оно открылось в августе 2023 года в ЖК «Гулливер». Кафе пользуется популярностью у фотографов и блогеров из-за стильного интерьера. В заведении кроме основного зала есть еще один для проведения мастер-классов и других мероприятий.

Самой дешевой кофейней оказалось заведение Tomonero, которое расположено прямо под куполом в ТРК «Семья». Бизнес оценивают в 1,4 млн рублей. Кофейня работает 11 лет. По словам продавца, посетители приходят, чтобы отдохнуть или провести деловые переговоры.

За 2,3 млн рублей продается «Эклерная №1» в ТРЦ «Планета». Кафе работает с марта 2024 года. Покупателю обещают оставить мебель, оборудование и остатки товара. По данным сайта объявлений, бизнес окупится через 15 месяцев.

Еще одно кафе продают в ЖК «Танго» в микрорайоне Парковом. Заведение «Францбери» оценивают в 2,9 млн рублей. Бизнес продается из-за разногласий с партнером.

Кондитерскую с собственным производством «Фелиция» продают за 11,5 млн рублей. Это самый дорогой бизнес среди кафе и баров. Кафе находится в ЖК «Гулливер». По словам продавца, компания работает уже 11 лет и поставляет свою продукцию во многие заведения Перми.

Также на продажу выставлены два бара. Ресторан «Будгер» на улице Краснова, 26, который наиболее известен под названием «Рига», отдают за 5 млн рублей. Заведение сейчас закрыто. Гастробар «Штопор» продают за 800 тысяч рублей. Он продолжает работать.

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В Перми владельцы заведений общественного питания начали распродавать свой бизнес. На сайте объявлений выставлены четыре кофейни, два бара и кондитерская. Стоимость заведений начинается от 800 тысяч рублей. «Продается действующая уютная кофейня площадью 112 квадратных метров с собственным цехом и неповторимой атмосферой в самом сердце города. Стоимость 2,7 млн рублей», — сказано в объявлении о продаже кафе Vkusno. Про заведение известно, что оно открылось в августе 2023 года в ЖК «Гулливер». Кафе пользуется популярностью у фотографов и блогеров из-за стильного интерьера. В заведении кроме основного зала есть еще один для проведения мастер-классов и других мероприятий. Самой дешевой кофейней оказалось заведение Tomonero, которое расположено прямо под куполом в ТРК «Семья». Бизнес оценивают в 1,4 млн рублей. Кофейня работает 11 лет. По словам продавца, посетители приходят, чтобы отдохнуть или провести деловые переговоры. За 2,3 млн рублей продается «Эклерная №1» в ТРЦ «Планета». Кафе работает с марта 2024 года. Покупателю обещают оставить мебель, оборудование и остатки товара. По данным сайта объявлений, бизнес окупится через 15 месяцев. Еще одно кафе продают в ЖК «Танго» в микрорайоне Парковом. Заведение «Францбери» оценивают в 2,9 млн рублей. Бизнес продается из-за разногласий с партнером. Кондитерскую с собственным производством «Фелиция» продают за 11,5 млн рублей. Это самый дорогой бизнес среди кафе и баров. Кафе находится в ЖК «Гулливер». По словам продавца, компания работает уже 11 лет и поставляет свою продукцию во многие заведения Перми. Также на продажу выставлены два бара. Ресторан «Будгер» на улице Краснова, 26, который наиболее известен под названием «Рига», отдают за 5 млн рублей. Заведение сейчас закрыто. Гастробар «Штопор» продают за 800 тысяч рублей. Он продолжает работать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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