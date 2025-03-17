Тяжело больного экс-лидера свердловской ОПГ вернули под суд

18 марта 2025 в 08:51 Размер текста - 17 +

Судебные заседания приостанавливали из-за серьезных проблем у обвиняемого со здоровьем Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге возобновилось рассмотрение уголовного дела бывшего лидера ОПГ Михаила Клока (сам связь с криминалом отрицает). Соответствующие данные появились в картотеке Кировского районного суда. По данным URA.RU, Клока обвиняют в пособничестве в убийстве предпринимателя Алексея Зубакина. Разбирательство по делу началось в 2023-м, и каждый раз процессы переносились из-за состояния здоровья бывшего авторитета. Летом прошлого года по этой причине дело приостановили. Согласно картотеке райсуда, его возобновили 10 марта. Следующее заседание состоится уже на этой неделе. «Состояние здоровья Клока еще сильнее ухудшилось. Сейчас у него три заболевания из перечня правительства, при которых отбытие наказания невозможно», — отметил в разговоре с URA.RU адвокат Клока Никита Кошаков. Убийство Зубакина произошло в 2000 году. Кроме Клока, под подозрения попали ныне покойный Дмитрий Дейч (считался заказчиком) и бывший водитель лидера ОПГ Насими Мамедов (считался исполнителем). Последний уже дважды был оправдан присяжными. 24 февраля стало известно, что его будут судить в третий раз, потому что приговор не устоял в кассации. Подробнее об этой истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге возобновилось рассмотрение уголовного дела бывшего лидера ОПГ Михаила Клока (сам связь с криминалом отрицает). Соответствующие данные появились в картотеке Кировского районного суда. По данным URA.RU, Клока обвиняют в пособничестве в убийстве предпринимателя Алексея Зубакина. Разбирательство по делу началось в 2023-м, и каждый раз процессы переносились из-за состояния здоровья бывшего авторитета. Летом прошлого года по этой причине дело приостановили. Согласно картотеке райсуда, его возобновили 10 марта. Следующее заседание состоится уже на этой неделе. «Состояние здоровья Клока еще сильнее ухудшилось. Сейчас у него три заболевания из перечня правительства, при которых отбытие наказания невозможно», — отметил в разговоре с URA.RU адвокат Клока Никита Кошаков. Убийство Зубакина произошло в 2000 году. Кроме Клока, под подозрения попали ныне покойный Дмитрий Дейч (считался заказчиком) и бывший водитель лидера ОПГ Насими Мамедов (считался исполнителем). Последний уже дважды был оправдан присяжными. 24 февраля стало известно, что его будут судить в третий раз, потому что приговор не устоял в кассации. Подробнее об этой истории, — в сюжете URA.RU.