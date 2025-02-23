Экс-водителя лидера свердловской ОПГ будут судить в третий раз по делу о заказном убийстве

В Екатеринбурге снова будут судить бизнесмена Мамедова по обвинению в убийстве

24 февраля 2025 в 12:30 Размер текста - 17 +

Насими Мамедов дважды был оправдан присяжными Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Водителя экс-лидера ОПГ второй раз судят по обвинению в убийстве Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил оправдательный приговор бизнесмену Насими Мамедову — бывшему водителю экс-лидера екатеринбургской ОПГ Михаила Клока (сам связь с криминалом отрицает). Его в третий раз будут судить по обвинению в убийстве предпринимателя Алексея Зубакина более 25 лет назад. Об этом URA.RU рассказала его адвокат Олеся Бортникова. «Суд вернул дело в Кировский райсуд Екатеринбурга. Сегодня в процессе участвовал брат Зубакина. Он заявил, что в прошлый раз ему не дали выступить в прениях. Хотя он сам отказался от этого. Получается, что сейчас он нагло соврал. Мы вместе с Екатериной Кувалдиной дальше продолжаем представлять интересы Насими Дилгамовича Мамедова», — заявила Бортникова. Убийство Зубакина произошло в 2000 году. В уголовном деле значатся фамилии Мамедова, Клока и Дмитрия Дейча. Мамедов тогда работал водителем у Клока, а Дейч, по версии следствия, выступил заказчиком и передал 15 тысяч долларов Клоку за убийство бизнесмена. А тот якобы отдал деньги Мамедову. Всех троих задержали весной 2022 года. С тех пор Дейч умер, а Клока продолжают судить. Мамедова присяжные дважды оправдали. Последний раз это произошло 29 марта прошлого года. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил оправдательный приговор бизнесмену Насими Мамедову — бывшему водителю экс-лидера екатеринбургской ОПГ Михаила Клока (сам связь с криминалом отрицает). Его в третий раз будут судить по обвинению в убийстве предпринимателя Алексея Зубакина более 25 лет назад. Об этом URA.RU рассказала его адвокат Олеся Бортникова. «Суд вернул дело в Кировский райсуд Екатеринбурга. Сегодня в процессе участвовал брат Зубакина. Он заявил, что в прошлый раз ему не дали выступить в прениях. Хотя он сам отказался от этого. Получается, что сейчас он нагло соврал. Мы вместе с Екатериной Кувалдиной дальше продолжаем представлять интересы Насими Дилгамовича Мамедова», — заявила Бортникова. Убийство Зубакина произошло в 2000 году. В уголовном деле значатся фамилии Мамедова, Клока и Дмитрия Дейча. Мамедов тогда работал водителем у Клока, а Дейч, по версии следствия, выступил заказчиком и передал 15 тысяч долларов Клоку за убийство бизнесмена. А тот якобы отдал деньги Мамедову. Всех троих задержали весной 2022 года. С тех пор Дейч умер, а Клока продолжают судить. Мамедова присяжные дважды оправдали. Последний раз это произошло 29 марта прошлого года. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.