Экс-водителя лидера свердловской ОПГ будут судить в третий раз по делу о заказном убийстве

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил оправдательный приговор бизнесмену Насими Мамедову — бывшему водителю экс-лидера екатеринбургской ОПГ Михаила Клока (сам связь с криминалом отрицает). Его в третий раз будут судить по обвинению в убийстве предпринимателя Алексея Зубакина более 25 лет назад. Об этом URA.RU рассказала его адвокат Олеся Бортникова.
«Суд вернул дело в Кировский райсуд Екатеринбурга. Сегодня в процессе участвовал брат Зубакина. Он заявил, что в прошлый раз ему не дали выступить в прениях. Хотя он сам отказался от этого. Получается, что сейчас он нагло соврал. Мы вместе с Екатериной Кувалдиной дальше продолжаем представлять интересы Насими Дилгамовича Мамедова», — заявила Бортникова.
Убийство Зубакина произошло в 2000 году. В уголовном деле значатся фамилии Мамедова, Клока и Дмитрия Дейча. Мамедов тогда работал водителем у Клока, а Дейч, по версии следствия, выступил заказчиком и передал 15 тысяч долларов Клоку за убийство бизнесмена. А тот якобы отдал деньги Мамедову.
Всех троих задержали весной 2022 года. С тех пор Дейч умер, а Клока продолжают судить. Мамедова присяжные дважды оправдали. Последний раз это произошло 29 марта прошлого года. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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