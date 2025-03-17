В поселке Большой Исток Свердловской области водитель Ford Focus насмерть сбил пешехода, перебегающего дорогу. ДТП произошло вечером 17 марта, передает региональная Госавтоинспекция.
«По предварительным данным, водитель Ford Focus двигался со стороны села Патруши в направлении Большого Истока. Он совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу перед приближающимся транспортом <...>. В результате ДТП местный житель 1960 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте до прибытия медработников», — написано в telegram-канале ведомства.
За рулем иномарки находился 40-летний уроженец села Патруши, имеющий восьмилетний водительский стаж. Он пояснил правоохранителям, что заметил пешехода лишь в последний момент из-за плохой видимости в темноте.
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