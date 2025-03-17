17 марта 2025

США перед переговорами с Путиным сделали признание по поводу ВСУ

Пентагон не стал скрывать, что помощь Киеву была возобновлена
© Служба новостей «URA.RU»
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Поставки оружия ВСУ возобновили перед переговорами Трампа и Путина
Поставки оружия ВСУ возобновили перед переговорами Трампа и Путина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США возобновили военную помощь ВСУ и обмен разведданными с Киевом. Об этом рассказали в Пентагоне и подчеркнули, что поддержка осуществляется в прежнем объеме.

«У нас есть подтвержденные данные: поддержка поступает на Украину. Также мы на ежедневной основе получаем отчеты об обмене разведданными, все осуществляется как было прежде», — заявил представитель американского ведомства Шон Парнелл. Трансляцию его выступления вел youtube-канал Пентагона.

Ранее сообщалось, что США отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине. Об этом говорилось в совместной декларации по итогам встречи американской и украинской делегаций, однако официального подтверждения от Пентагона тогда не последовало. Ограничение повлияло на ситуацию в Курской области, писало Politico. По информации издания, ВСУ потерпели серьезное поражение в Курской области в результате решения президента США Дональда Трампа не делиться разведданными с Киевом.

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США возобновили военную помощь ВСУ и обмен разведданными с Киевом. Об этом рассказали в Пентагоне и подчеркнули, что поддержка осуществляется в прежнем объеме. «У нас есть подтвержденные данные: поддержка поступает на Украину. Также мы на ежедневной основе получаем отчеты об обмене разведданными, все осуществляется как было прежде», — заявил представитель американского ведомства Шон Парнелл. Трансляцию его выступления вел youtube-канал Пентагона. Ранее сообщалось, что США отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине. Об этом говорилось в совместной декларации по итогам встречи американской и украинской делегаций, однако официального подтверждения от Пентагона тогда не последовало. Ограничение повлияло на ситуацию в Курской области, писало Politico. По информации издания, ВСУ потерпели серьезное поражение в Курской области в результате решения президента США Дональда Трампа не делиться разведданными с Киевом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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