США перед переговорами с Путиным сделали признание по поводу ВСУ

США возобновили военную помощь ВСУ и обмен разведданными с Киевом. Об этом рассказали в Пентагоне и подчеркнули, что поддержка осуществляется в прежнем объеме.
«У нас есть подтвержденные данные: поддержка поступает на Украину. Также мы на ежедневной основе получаем отчеты об обмене разведданными, все осуществляется как было прежде», — заявил представитель американского ведомства Шон Парнелл. Трансляцию его выступления вел youtube-канал Пентагона.
Ранее сообщалось, что США отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине. Об этом говорилось в совместной декларации по итогам встречи американской и украинской делегаций, однако официального подтверждения от Пентагона тогда не последовало. Ограничение повлияло на ситуацию в Курской области, писало Politico. По информации издания, ВСУ потерпели серьезное поражение в Курской области в результате решения президента США Дональда Трампа не делиться разведданными с Киевом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.