США отменили паузу в обмене разведданными с Украиной

США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи украинской и американской делегаций.
«Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности», — говорится в тексте заявления, приводит РИА Новости. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила, что по поручению президента Дональда Трампа пауза завершилась.
В начале марта было объявлено о временной приостановке всех форм военной поддержки Украине со стороны США. Официальный представитель американского оборонного ведомства указал, что мораторий на поставки оружия касается даже тех партий, которые уже были отправлены. Газета Financial Times озвучила информацию о прекращении Америкой предоставления разведывательных данных Украине.
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