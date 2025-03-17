17 марта 2025

Зеленский пожаловался Макрону на условия России ради прекращения огня

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский заявил Макрону, что Россия не должна выдвигать свои условия при обсуждении мира
Зеленский заявил Макрону, что Россия не должна выдвигать свои условия при обсуждении мира Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался в ходе последнего телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном на условия, «которые выдвигает Россия при обсуждении прекращения огня». Об этом лидер заявил в своем telegram-канале.

«Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня. Но чтобы перейти к его реализации, Россия должна перестать выдвигать условия. И об этом мы тоже говорили с президентом Макроном», — говорится в заявлении Зеленского.

Россия согласна на прекращение боевых действий на Украине, но только при условии достижения долгосрочного мира. Об этом ранее заявил глава государства Владимир Путин, отвечая на инициативу США и Украины немедленно приостановить огонь.

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Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался в ходе последнего телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном на условия, «которые выдвигает Россия при обсуждении прекращения огня». Об этом лидер заявил в своем telegram-канале. «Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня. Но чтобы перейти к его реализации, Россия должна перестать выдвигать условия. И об этом мы тоже говорили с президентом Макроном», — говорится в заявлении Зеленского. Россия согласна на прекращение боевых действий на Украине, но только при условии достижения долгосрочного мира. Об этом ранее заявил глава государства Владимир Путин, отвечая на инициативу США и Украины немедленно приостановить огонь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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