Путин согласился прекратить боевые действия, но с условиями

Путин рассказал о согласии России на прекращение огня
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Россия согласна прекратить боевые действия, однако это возможно только при условии достижения долгосрочного мира. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия», — заявил Путин в эфире «России 24». Он добавил, что это возможно при условии достижения долгосрочного мира и устранения причин украинского кризиса.
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