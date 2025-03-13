Путин согласился прекратить боевые действия, но с условиями

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Путин рассказал о согласии России на прекращение огня
Путин рассказал о согласии России на прекращение огня Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия согласна прекратить боевые действия, однако это возможно только при условии достижения долгосрочного мира. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия», — заявил Путин в эфире «России 24». Он добавил, что это возможно при условии достижения долгосрочного мира и устранения причин украинского кризиса.

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Россия согласна прекратить боевые действия, однако это возможно только при условии достижения долгосрочного мира. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. «Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия», — заявил Путин в эфире «России 24». Он добавил, что это возможно при условии достижения долгосрочного мира и устранения причин украинского кризиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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