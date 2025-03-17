Трамп заявил, что спас окруженных боевиков ВСУ

Россия не стала предпринимать активных боевых действий против окруженных солдат ВСУ. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Я завтра поговорю с президентом Путиным, чтобы спасти солдат, которые оказались в очень тяжелой ситуации. Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было», — заявил Трамп в трансляции Fox News.
Президент России Владимир Путин призывал относиться военнопленным солдатам ВСУ гуманно. При этом он заявил, что те из них, что вторглись в Курскую область будут считаться террористами. URA.RU сообщало, что Трамп намерен провести разговор с Путиным после переговоров Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии. Он сообщил журналистам в Овальном кабинете, что этот разговор, вероятно, состоится на текущей неделе.
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