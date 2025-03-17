17 марта 2025

Трамп заявил, что спас окруженных боевиков ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп заявил, что убедил Россию не предпринимать активных действий против солдат ВСУ
Трамп заявил, что убедил Россию не предпринимать активных действий против солдат ВСУ Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия не стала предпринимать активных боевых действий против окруженных солдат ВСУ. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Я завтра поговорю с президентом Путиным, чтобы спасти солдат, которые оказались в очень тяжелой ситуации. Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было», — заявил Трамп в трансляции Fox News.

Президент России Владимир Путин призывал относиться военнопленным солдатам ВСУ гуманно. При этом он заявил, что те из них, что вторглись в Курскую область будут считаться террористами. URA.RU сообщало, что Трамп намерен провести разговор с Путиным после переговоров Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии. Он сообщил журналистам в Овальном кабинете, что этот разговор, вероятно, состоится на текущей неделе.

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Россия не стала предпринимать активных боевых действий против окруженных солдат ВСУ. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. «Я завтра поговорю с президентом Путиным, чтобы спасти солдат, которые оказались в очень тяжелой ситуации. Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было», — заявил Трамп в трансляции Fox News. Президент России Владимир Путин призывал относиться военнопленным солдатам ВСУ гуманно. При этом он заявил, что те из них, что вторглись в Курскую область будут считаться террористами. URA.RU сообщало, что Трамп намерен провести разговор с Путиным после переговоров Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии. Он сообщил журналистам в Овальном кабинете, что этот разговор, вероятно, состоится на текущей неделе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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