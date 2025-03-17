17 марта 2025

Медики нашли способ лечения прошедших по трубе под Суджей бойцов

RT: врачи придумали схему лечения бойцов отравившихся в трубе под Суджей бойцов
© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцы, как правило, поступают с пневмонитом, при этом симптомы проявляются не сразу
Бойцы, как правило, поступают с пневмонитом, при этом симптомы проявляются не сразу Фото:
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Военные медики для лечения отравившихся военнослужащих во время операции «Поток» разработали абсолютно новый метод, который еще никто и нигде не использовал. Об этом сообщили представители госпиталя спецназа «Ахмат».

«Существующая схема лечения — она была нами, скажем так, придумана практически с колес по команде командира. То есть это сложное отравление в большом объеме, и пришлось поломать голову, чтобы продумать определенную схему», — заявил один из врачей в беседе с военкором RT Владом Андрицой.

Резко изменить расстановку сил в Судже смог отряд российских бойцов из 800 человек. Бойцам пришлось преодолеть порядка 15 километров по пустому газопроводу, чтобы неожиданно проникнуть в украинским тыл. Подробнее о самой операции — узнаете тут.

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Военные медики для лечения отравившихся военнослужащих во время операции «Поток» разработали абсолютно новый метод, который еще никто и нигде не использовал. Об этом сообщили представители госпиталя спецназа «Ахмат». «Существующая схема лечения — она была нами, скажем так, придумана практически с колес по команде командира. То есть это сложное отравление в большом объеме, и пришлось поломать голову, чтобы продумать определенную схему», — заявил один из врачей в беседе с военкором RT Владом Андрицой. Резко изменить расстановку сил в Судже смог отряд российских бойцов из 800 человек. Бойцам пришлось преодолеть порядка 15 километров по пустому газопроводу, чтобы неожиданно проникнуть в украинским тыл. Подробнее о самой операции — узнаете тут.
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