17 марта 2025

Свердловчанка выбросила собаку из окна и забаррикадировалась в квартире

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщиной сейчас занимаются специалисты
Женщиной сейчас занимаются специалисты Фото:

Жительница Каменска-Уральского (Свердловская область) выкинула собаку с четвертого этажа, а затем заперлась в квартире. Женщина находилась в состоянии психоза, рассказали очевидцы URA.RU. Драма развернулась по улице Дзержинского.

«В Каменске-Уральском госпитализировали женщину, которая выкинула собаку из окна. Затем она забаррикадировалась в квартире, где могли находиться ее дети (одному четыре года, другому — 15)», — пояснили собеседники информационного агентства.

Животное погибло. На место происшествия вызвали спецбригаду скорой помощи. Специалисты вскрыли дверь в жилище и вывели женщину из квартиры. По предварительным данным, никто из детей не пострадал. 

Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в областном минздраве. Ответ ожидается.

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Жительница Каменска-Уральского (Свердловская область) выкинула собаку с четвертого этажа, а затем заперлась в квартире. Женщина находилась в состоянии психоза, рассказали очевидцы URA.RU. Драма развернулась по улице Дзержинского. «В Каменске-Уральском госпитализировали женщину, которая выкинула собаку из окна. Затем она забаррикадировалась в квартире, где могли находиться ее дети (одному четыре года, другому — 15)», — пояснили собеседники информационного агентства. Животное погибло. На место происшествия вызвали спецбригаду скорой помощи. Специалисты вскрыли дверь в жилище и вывели женщину из квартиры. По предварительным данным, никто из детей не пострадал.  Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в областном минздраве. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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