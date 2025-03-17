Свердловчанка выбросила собаку из окна и забаррикадировалась в квартире

Жительница Каменска-Уральского (Свердловская область) выкинула собаку с четвертого этажа, а затем заперлась в квартире. Женщина находилась в состоянии психоза, рассказали очевидцы URA.RU. Драма развернулась по улице Дзержинского.
«В Каменске-Уральском госпитализировали женщину, которая выкинула собаку из окна. Затем она забаррикадировалась в квартире, где могли находиться ее дети (одному четыре года, другому — 15)», — пояснили собеседники информационного агентства.
Животное погибло. На место происшествия вызвали спецбригаду скорой помощи. Специалисты вскрыли дверь в жилище и вывели женщину из квартиры. По предварительным данным, никто из детей не пострадал.
Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в областном минздраве. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!