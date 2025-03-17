17 марта 2025

В ЯНАО активно продвигают создание молодежных пространств

© Служба новостей «URA.RU»
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Заявки на конкурс принимаются до 16 апреля
Заявки на конкурс принимаются до 16 апреля Фото:

В ЯНАО стартовал конкурс грантов губернатора. Денежные средства будут предназначены для создания молодежных пространств в регионе. При этом, сумма гранта может быть потрачена не только на создание проекта и его документацию, но и на ремонт помещения, закупку мебели и прочее. Об этом сообщили в правительстве Ямала.

«На Ямале стартовал конкурс грантов от губернатора на создание молодежных пространств. Получить финансовую поддержку может любое учреждение сферы молодежной политики. Средства грантов могут быть направлены на выполнение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели, спортивного инвентаря, разработку дизайн-проекта и проектно-сметной документации», — написано на сайте ведомства.

Главной целью конкурса является создание комфортных условий для самореализации молодежи. Победители разделят между собой 90 миллионов рублей.

Для этого в проекте предусмотрены разные номинации, которые будут определены для разных групп учреждений. Заявки можно подавать до 16 апреля.

Три молодежные точки открылись в ямальских колледжах, а также в Надыме (ЯНАО) появился клуб формата «рядом с домом». Каждое пространство оснащено новой мебелью, офисной, бытовой и компьютерной техникой. Здесь есть ноутбуки, проектор и экран, кофе-точки, зоны для отдыха, лекторий.

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В ЯНАО стартовал конкурс грантов губернатора. Денежные средства будут предназначены для создания молодежных пространств в регионе. При этом, сумма гранта может быть потрачена не только на создание проекта и его документацию, но и на ремонт помещения, закупку мебели и прочее. Об этом сообщили в правительстве Ямала. «На Ямале стартовал конкурс грантов от губернатора на создание молодежных пространств. Получить финансовую поддержку может любое учреждение сферы молодежной политики. Средства грантов могут быть направлены на выполнение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели, спортивного инвентаря, разработку дизайн-проекта и проектно-сметной документации», — написано на сайте ведомства. Главной целью конкурса является создание комфортных условий для самореализации молодежи. Победители разделят между собой 90 миллионов рублей. Для этого в проекте предусмотрены разные номинации, которые будут определены для разных групп учреждений. Заявки можно подавать до 16 апреля. Три молодежные точки открылись в ямальских колледжах, а также в Надыме (ЯНАО) появился клуб формата «рядом с домом». Каждое пространство оснащено новой мебелью, офисной, бытовой и компьютерной техникой. Здесь есть ноутбуки, проектор и экран, кофе-точки, зоны для отдыха, лекторий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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