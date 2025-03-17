17 марта 2025

В зоне СВО погиб 59-летний водитель из Пермского края Андрей Гладков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемонию прощания с бойцом проведут 18 марта
Церемонию прощания с бойцом проведут 18 марта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб прикамский военнослужащий Андрей Гладков. Он получил профессию водителя в Верещагинском ДОСААФ, передает мэрия Очерского округа.

«Андрей Гладков 1965 года рождения погиб 5 февраля 2025-го. Несмотря на возраст, принял решение поступить на военную службу по контракту и отправился в зону СВО», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Боец родился в деревне Лужково Очерского района, воспитывался в многодетной семье. Он окончил 10-ть классов. Овладев навыками вождения, Гладков поступил на военную службу по призыву. В 1996-ом — вновь вернулся в армию, поступил в школу прапорщиков. Работал на Очерском РМЗ.

Дома у Андрея Гладкова остались жена и дочь
Дома у Андрея Гладкова остались жена и дочь
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб прикамский военнослужащий Андрей Гладков. Он получил профессию водителя в Верещагинском ДОСААФ, передает мэрия Очерского округа. «Андрей Гладков 1965 года рождения погиб 5 февраля 2025-го. Несмотря на возраст, принял решение поступить на военную службу по контракту и отправился в зону СВО», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Боец родился в деревне Лужково Очерского района, воспитывался в многодетной семье. Он окончил 10-ть классов. Овладев навыками вождения, Гладков поступил на военную службу по призыву. В 1996-ом — вновь вернулся в армию, поступил в школу прапорщиков. Работал на Очерском РМЗ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...