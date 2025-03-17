В зоне СВО погиб 59-летний водитель из Пермского края Андрей Гладков

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб прикамский военнослужащий Андрей Гладков. Он получил профессию водителя в Верещагинском ДОСААФ, передает мэрия Очерского округа.
«Андрей Гладков 1965 года рождения погиб 5 февраля 2025-го. Несмотря на возраст, принял решение поступить на военную службу по контракту и отправился в зону СВО», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Боец родился в деревне Лужково Очерского района, воспитывался в многодетной семье. Он окончил 10-ть классов. Овладев навыками вождения, Гладков поступил на военную службу по призыву. В 1996-ом — вновь вернулся в армию, поступил в школу прапорщиков. Работал на Очерском РМЗ.
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