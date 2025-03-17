После встречи Кухарука с ветеранами СВО в ХМАО могут расширить меры поддержки

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук встретился с югорскими ветеранами СВО, которые участвовали в «Кубке Защитников Отечества», а также с теми, кто проходит курс образовательной программы «Герои Югры». В ходе встречи бойцы задали главе региона много вопросов, обсудили волнующие темы и внесли важные предложения. Среди них, например, создание тренировочных баз для следж-хоккея и расширение возможностей получения высшего образования. Кухарук уже взял их в работу.
«Одно из важных событий дня — личная встреча с ветеранами СВО — капитанами региональных команд… слушателями регионального образовательного проекта „Герои Югры“, членами семей погибших бойцов… На встрече удалось обсудить волнующие ветеранов вопросы. Среди них создание тренировочных баз для следж-хоккея, расширение возможностей получения высшего образования, а также настройка механизмов выдачи всех необходимых документов и льгот. Все вопросы взяли в работу», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Помимо этого, на встрече было предложено проводить спортивные соревнования не только для бойцов с инвалидностью, но и для бойцов без тяжелых травм, а также масштабировать состязания «Герой нашего времени» на УрФО. Еще поднимались вопросы о формировании госпиталей в регионах, выплатах бывшим и действующим участникам СВО, выдаче удостоверений ветерана боевых действий и другие.
Кухарук убежден, что, благодаря сплоченной работе всех уровней власти, необходимый результат будет достигнут, ведь ресоциализация, адаптация и самореализация бойцов — одно из важнейших направлений работы. Он поблагодарил от лица всех югорчан каждого участника СВО за совершенные подвиги, вклад в развитие округа и адаптивного спорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!