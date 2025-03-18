Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев мира

Израиль наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщает ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). Это решение было принято на фоне текущей политической ситуации и отказа ХАМАС от переговоров по новому соглашению.
«Армия обороны Израиля в настоящее время наносит масштабные удары по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — пишет ЦАХАЛ в своем telegram-канале. Перед этим ХАМАС отвергла некие предложения международных посредников, включая специального представителя США на Ближнем Востоке.
В связи с обострением ситуации, израильская армия также приняла решение о временной приостановке работы учебных заведений в населенных пунктах, расположенных близко к границе с Газой. Это мера предосторожности направлена на обеспечение безопасности гражданского населения в условиях возможных ответных действий со стороны ХАМАС.
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