Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев мира

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Израиль атаковал сектор Газа
Израиль атаковал сектор Газа Фото:

Израиль наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщает ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). Это решение было принято на фоне текущей политической ситуации и отказа ХАМАС от переговоров по новому соглашению.

«Армия обороны Израиля в настоящее время наносит масштабные удары по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — пишет ЦАХАЛ в своем telegram-канале. Перед этим ХАМАС отвергла некие предложения международных посредников, включая специального представителя США на Ближнем Востоке.

В связи с обострением ситуации, израильская армия также приняла решение о временной приостановке работы учебных заведений в населенных пунктах, расположенных близко к границе с Газой. Это мера предосторожности направлена на обеспечение безопасности гражданского населения в условиях возможных ответных действий со стороны ХАМАС.

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Израиль наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщает ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). Это решение было принято на фоне текущей политической ситуации и отказа ХАМАС от переговоров по новому соглашению. «Армия обороны Израиля в настоящее время наносит масштабные удары по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — пишет ЦАХАЛ в своем telegram-канале. Перед этим ХАМАС отвергла некие предложения международных посредников, включая специального представителя США на Ближнем Востоке. В связи с обострением ситуации, израильская армия также приняла решение о временной приостановке работы учебных заведений в населенных пунктах, расположенных близко к границе с Газой. Это мера предосторожности направлена на обеспечение безопасности гражданского населения в условиях возможных ответных действий со стороны ХАМАС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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