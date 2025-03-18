ХАМАС выпустило первое заявление после атаки Израиля

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ХАМАС возлагает на Нетаньяху все последствия атаки в секторе Газа
ХАМАС возлагает на Нетаньяху все последствия атаки в секторе Газа Фото:

Израиль 18 марта возобновил военную операцию в секторе Газа, проводя массированные бомбардировки. ХАМАС заявили, что возлагают полную ответственность за все последствия атаки на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Нетаньяху и его нацистское правительство возобновляют агрессию и геноцидную войну против беззащитного мирного населения в секторе Газа. Мы возлагаем на преступного Нетаньяху и нацистскую сионистскую оккупацию полную ответственность за последствия вероломной агрессии в секторе Газа, а также за беззащитное мирное население и наш осажденный палестинский народ, который подвергается жестокой войне и систематической политике голода», — написано в telegram-канале ХАМАС.

По их словам, Нетаньяху принял решение отменить соглашение о прекращении огня в одностороннем порядке, поэтому ХАМАС призывают Лигу арабских государств и Организацию исламского сотрудничества поддержать сопротивление атакам. Также ХАМАС обратились к Организации Объединенных Наций и Совету Безопасности ООН с призывом срочно собраться для принятия резолюции, которая прекратит агрессию и выведет войска со всей территории сектора Газа.

В результате атаки Израиля на сектор Газа погибли как минимум 34 человека, еще 70 ранены. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает о последних событиях военной операции Израиля в секторе Газа. Перемирие в горячей точке на Ближнем Востоке продлилось около двух месяцев.

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Израиль 18 марта возобновил военную операцию в секторе Газа, проводя массированные бомбардировки. ХАМАС заявили, что возлагают полную ответственность за все последствия атаки на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «Нетаньяху и его нацистское правительство возобновляют агрессию и геноцидную войну против беззащитного мирного населения в секторе Газа. Мы возлагаем на преступного Нетаньяху и нацистскую сионистскую оккупацию полную ответственность за последствия вероломной агрессии в секторе Газа, а также за беззащитное мирное население и наш осажденный палестинский народ, который подвергается жестокой войне и систематической политике голода», — написано в telegram-канале ХАМАС. По их словам, Нетаньяху принял решение отменить соглашение о прекращении огня в одностороннем порядке, поэтому ХАМАС призывают Лигу арабских государств и Организацию исламского сотрудничества поддержать сопротивление атакам. Также ХАМАС обратились к Организации Объединенных Наций и Совету Безопасности ООН с призывом срочно собраться для принятия резолюции, которая прекратит агрессию и выведет войска со всей территории сектора Газа. В результате атаки Израиля на сектор Газа погибли как минимум 34 человека, еще 70 ранены. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает о последних событиях военной операции Израиля в секторе Газа. Перемирие в горячей точке на Ближнем Востоке продлилось около двух месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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