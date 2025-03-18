Al Jazeera: в Газе при ударах Израиля погибли более 34 человек

В результате атаки Израиля на сектор Газа погибли как минимум 34 человек, еще 70 ранены. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
«34 человека погибли и десятки получили ранения в результате израильских налетов на сектор Газа», — говорится в сообщении канала в Telegram. В прямом эфире, который транслируется на официальном сайте ТВ, дополнили, что получивших ранения уже более 70 человек.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает о последних событиях военной операции Израиля в секторе Газа. Перемирие в горячей точке на Ближнем Востоке продлилось около двух месяцев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.