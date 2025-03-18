Al Jazeera: в Газе при ударах Израиля погибли более 34 человек

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34 человек погибли в результате ударов Израиля по объектам в секторе Газа
34 человек погибли в результате ударов Израиля по объектам в секторе Газа Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

В результате атаки Израиля на сектор Газа погибли как минимум 34 человек, еще 70 ранены. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«34 человека погибли и десятки получили ранения в результате израильских налетов на сектор Газа», — говорится в сообщении канала в Telegram. В прямом эфире, который транслируется на официальном сайте ТВ, дополнили, что получивших ранения уже более 70 человек.

URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает о последних событиях военной операции Израиля в секторе Газа. Перемирие в горячей точке на Ближнем Востоке продлилось около двух месяцев.

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В результате атаки Израиля на сектор Газа погибли как минимум 34 человек, еще 70 ранены. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera. «34 человека погибли и десятки получили ранения в результате израильских налетов на сектор Газа», — говорится в сообщении канала в Telegram. В прямом эфире, который транслируется на официальном сайте ТВ, дополнили, что получивших ранения уже более 70 человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где рассказывает о последних событиях военной операции Израиля в секторе Газа. Перемирие в горячей точке на Ближнем Востоке продлилось около двух месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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