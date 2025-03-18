Какие праздники отмечают 19 марта 2025 года: что нельзя делать, приметы

В среду, 19 марта 2025 года, отмечается целый ряд интересных и важных праздников, как религиозных, так и светских. В православном календаре это день памяти 42 мучеников Амморейских, в народе — Константиновы круги, когда проводились особые обряды у колодцев. Российские моряки-подводники отметят свой профессиональный праздник, а международное сообщество — День клиента и интересный неофициальный праздник «Первый день без шапки». Подробнее об истории и традициях этих праздников — в материале URA.RU.
Православные праздники 19 марта 2025
День памяти 42-х мучеников во Амморее
19 марта православная церковь чтит память 42-х мучеников из города Амморея: Константина, Феофила, Феодора, Мелиссена и других. Согласно преданию, все они были знатными жителями города Амморея. После того как сарацины захватили их родной город, эти люди попали в плен. Захватчики пытались принудить их отказаться от христианской веры, долго истязали, но, не добившись своего, отсекли им головы. Их тела были сброшены в реку Евфрат.
Празднование Ченстоховской иконы Божией Матери
19 марта также отмечается день празднования Ченстоховской иконы Божией Матери. По преданию, эта икона была написана самим евангелистом Лукой еще при жизни Богоматери. История иконы полна драматических событий: сначала она находилась в Константинополе, затем в XIII веке была перевезена во Львов князем Львом Даниловичем.
Когда польский князь Владислав захватил Львов, икону перенесли в его замок Бельз. Во время осады замка татарами, согласно легенде, благодаря появлению чудотворной иконы на крепостной стене, штурм был отражен. Впечатленный этим чудом, Владислав в 1352 году построил монастырь на Ясной горе близ местечка Ченстохова и передал туда икону. Так древний образ получил название Ченстоховской иконы Богоматери.
Сегодня к этой иконе приезжают поклониться как католики, так и православные. Католики чтят ее 26 августа, а православные — 19 марта.
Празднование Шестоковской иконы Божией Матери
Еще одна икона, чествуемая в этот день — Шестоковская икона Божией Матери. Она явилась в середине XVIII века в Москве при необычных обстоятельствах. Служанка секунд-майора Николая Скрипицына увидела странный сон, после которого несколько дней повторяла: «Пресвятая Богородица там, в печной трубе!» Когда на шесток печи упал сверток, в нем обнаружили холст с образом Богоматери. На правой руке Девы Марии виднелся след от ожога — икона побывала в огне, но чудом не сгорела.
Первоначально икона хранилась в семье как домашняя реликвия, но позже оказалась в храме села Шелдомежи Тверской губернии. После революции оригинал иконы был утрачен, а список с нее сохранился в Санкт-Петербурге.
Народный праздник 19 марта 2025
Константиновы круги
В народном календаре 19 марта называется Константиновы круги или Константинов день. Название происходит от обряда вытаптывания снега вокруг колодца. На Руси в этот день считалось необходимым обходить колодцы кругами и утаптывать снег, чтобы в них не стекала грязная талая вода.
Первым начинал этот обряд мальчик или подросток с именем Константин — считалось, что такой именинник может одарить колодезную воду крепостью духа и здоровьем. Также в этот день освящали колодцы и ходили в баню, выражая почтение воде.
Другой ритуал, связанный с этим днем, касался поминания усопших. Во время ужина еду специально не доедали, а остатки высыпали в колодец. Так живые передавали гостинец умершим родственникам. Существовало поверье, что из колодца на людей смотрят их предки, поэтому вести себя рядом с ним надо всегда достойно.
В этот день также ждали возвращения белых аистов. Они символизируют начало новой жизни, удачу и возрождение.
Приметы и традиции: что можно и нельзя делать 19 марта 2025
В день Константиновых кругов существует ряд особых правил и примет:
Что можно делать:
- Освящать колодцы и ходить в баню
- Поминать усопших, оставляя для них часть ужина
- Бросать монеты в колодец для привлечения денег и достатка
- Мыться и париться в бане, чтобы смыть болезни и невзгоды
- Делать обереги для детей (например, собирать талую воду в горшок, запечатывать его с особым заговором и закапывать под двумя осинами)
Что нельзя делать:
- Ругаться, сквернословить и пьянствовать (особенно у колодца)
- Распространять сплетни и клевету (все злые слова обернутся против говорящего)
- Использовать чужую посуду (можно заболеть)
- Плевать в воду (большой грех)
- Рассказывать о своих снах (могут сбыться плохие сны)
- Начинать новую работу (не будет удачной)
- Стричь волосы и ногти (не будет счастья и денег)
Беременным и женщинам во время менструации также нельзя приближаться к колодцу, чтобы не осквернить воду.
Приметы на погоду:
- Морозный день предвещает скорую весну и теплое сухое лето
- Утренние заморозки означают подобную погоду еще на месяц
- Если застучал дятел — это к долгим холодам
- Если бросить в колодец мох — пойдет дождь
- Лед на реке тонет — год будет тяжелым и неурожайным
- Снегопад предвещает дождливое лето
- Солнечный теплый день сулит погожее, теплое и умеренно дождливое лето
Российский праздник 19 марта 2025
День моряка-подводника в России
19 марта в России отмечается День моряка-подводника — профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно-Морского Флота Российской Федерации. Этот праздник установлен приказом Главнокомандующего ВМФ РФ № 253 от 15 июля 1996 года.
Дата выбрана неслучайно: 6 марта 1906 года (19 марта по новому стилю) император Николай II подписал указ, согласно которому в классификацию судов военного флота был включен новый разряд кораблей — подводные лодки. Этим же указом в состав Российского флота были включены 10 подводных лодок. Первая из них — «Дельфин» — была построена на Балтийском заводе в 1904 году.
Экспериментальные подводные лодки начали строить в России еще в 19 веке. Но именно этот указ официально признал подводные силы как особый и важный компонент военно-морского флота.
Сегодня подводные силы ВМФ России включают атомные ракетные подводные лодки стратегического назначения, атомные многоцелевые подводные лодки и дизель-электрические (неатомные) подводные лодки. Они способны контролировать просторы Мирового океана, скрытно и быстро развертываться на нужных направлениях и наносить удары по морским и континентальным целям.
Международные праздники 19 марта 2025
Международный день клиента
19 марта с 2010 года отмечается Международный день клиента (International Client's Day). Этот праздник был создан по инициативе предпринимателей из России и Литвы, и очень быстро получил распространение в других странах. Его поддержали десятки компаний в Европе и Америке.
Цель праздника — выражение признательности и благодарности клиентам, ведь именно они являются основой любого бизнеса. Каждый день любой из нас, приобретая товары или пользуясь услугами, становится клиентом. И обычно делает выбор в пользу тех мест, где ему больше нравится обслуживание и ассортимент.
В Международный день клиента компании стараются порадовать своих покупателей: дарят небольшие сувениры, предоставляют скидки, проводят акции и праздничные мероприятия. Это способ сказать «спасибо» за сотрудничество и лояльность.
Первый день без шапки
Еще один интересный международный неофициальный праздник 19 марта — «Первый день без шапки». В середине марта весеннее солнце начинает пригревать сильнее, снег тает, и многим хочется снять надоевшие за зиму головные уборы.
Однако народная мудрость предостерегает от поспешности: весенняя погода крайне обманчива. В тени по-прежнему может быть холодно, а пронизывающий ветер способен вызвать простуду. Поэтому, несмотря на название праздника, полностью отказываться от головного убора в этот день не рекомендуется.
Этот необычный праздник напоминает о приходе весны и о том, что скоро можно будет окончательно распрощаться с зимними вещами. Но также призывает к осторожности и заботе о здоровье в период сезонного перехода.
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