В Гондурасе разбился пассажирский самолет, шестеро погибли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причина падения пассажирского самолета в Гондурасе пока неизвестна
Причина падения пассажирского самолета в Гондурасе пока неизвестна Фото:

В Гондурасе произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли шесть человек. Трагедия случилась сразу после взлета самолета с аэродрома на острове Роатан, сообщает губернатор департамента Ислас-де-ла-Баия Уго Варелу.

«По меньшей мере шесть человек погибли при падении самолета в море сразу после взлета с аэродрома на острове Роатан на западе Гондураса», — цитирует издание La Prensa слова губернатора. Отмечается, что на борту воздушного судна находились 15 человек.

Дополнительные детали инцидента пока не сообщаются. Власти проводят расследование причин катастрофы, и ожидается, что будет предоставлена более полная информация о происшествии и его жертвах в ближайшее время.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Гондурасе произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли шесть человек. Трагедия случилась сразу после взлета самолета с аэродрома на острове Роатан, сообщает губернатор департамента Ислас-де-ла-Баия Уго Варелу. «По меньшей мере шесть человек погибли при падении самолета в море сразу после взлета с аэродрома на острове Роатан на западе Гондураса», — цитирует издание La Prensa слова губернатора. Отмечается, что на борту воздушного судна находились 15 человек. Дополнительные детали инцидента пока не сообщаются. Власти проводят расследование причин катастрофы, и ожидается, что будет предоставлена более полная информация о происшествии и его жертвах в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...