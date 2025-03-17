17 марта 2025

В Челябинскую область пытались ввезти 20 тысяч саженцев для фирмы-фантома

© Служба новостей «URA.RU»
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Саженцы из Киргизии поставлялись фирме, которой нет
Саженцы из Киргизии поставлялись фирме, которой нет Фото:

В первой половине марта в Челябинскую область пытались ввезти 20,1 тысячи саженцев для компании, которая не работает. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в партии были плодовые и декоративные культуры из Киргизии.

«В рамках фитосанитарного контроля в отношении всей поступающей на территорию региона импортной продукции выявлено 14 нарушений. Например, 20,1 тысячи саженцев плодовых и декоративных культур из Киргизии ввозились в адрес фирмы, не осуществляющей внешнеэкономическую деятельность», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

Всего с 1 по 16 марта служба проконтролировала 368 партий продукции растительного происхождения. Надзор прошли более 8,9 тысяч тонн плодоовощной продукции и свыше 916 тысяч срезанных цветов. В числе выявленных нарушений есть отсутствие маркировки или неполная информация на ней.

В ведомстве URA.RU привели несколько примеров. Так, 22,5 тонны свежей белокочанной капусты из Узбекистана ввезли без маркировки. Еще 157,1 тонны капусты из этой страны, 37,7 тонны свежих мандаринов и 21,2 тонны свежих фруктов в ассортименте из Казахстана импортировались без обязательных данных в документации.

Россельхознадзор принял меры, чтобы предотвратить распространение заболеваний растений. Это пришлось делать, поскольку в двух случаях в цветочной продукции специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили карантинный вредный объект — западный цветочный трипс.

Нарушения обнаружились у 14-ти партий продукции. Товар Россельхознадзор запретил ввозить и продавать.

Растительную продукцию перед отправкой в продажу проверили специалисты Россельхознадзора
Растительную продукцию перед отправкой в продажу проверили специалисты Россельхознадзора
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В первой половине марта в Челябинскую область пытались ввезти 20,1 тысячи саженцев для компании, которая не работает. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в партии были плодовые и декоративные культуры из Киргизии. «В рамках фитосанитарного контроля в отношении всей поступающей на территорию региона импортной продукции выявлено 14 нарушений. Например, 20,1 тысячи саженцев плодовых и декоративных культур из Киргизии ввозились в адрес фирмы, не осуществляющей внешнеэкономическую деятельность», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. Всего с 1 по 16 марта служба проконтролировала 368 партий продукции растительного происхождения. Надзор прошли более 8,9 тысяч тонн плодоовощной продукции и свыше 916 тысяч срезанных цветов. В числе выявленных нарушений есть отсутствие маркировки или неполная информация на ней. В ведомстве URA.RU привели несколько примеров. Так, 22,5 тонны свежей белокочанной капусты из Узбекистана ввезли без маркировки. Еще 157,1 тонны капусты из этой страны, 37,7 тонны свежих мандаринов и 21,2 тонны свежих фруктов в ассортименте из Казахстана импортировались без обязательных данных в документации. Россельхознадзор принял меры, чтобы предотвратить распространение заболеваний растений. Это пришлось делать, поскольку в двух случаях в цветочной продукции специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили карантинный вредный объект — западный цветочный трипс. Нарушения обнаружились у 14-ти партий продукции. Товар Россельхознадзор запретил ввозить и продавать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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