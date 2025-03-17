В Челябинской области запретили ввоз капусты из Казахстана по ложным документам

Капуста из Казахстана попала в Челябинской области под запрет импорта, поскольку ее пытались ввезти по ложным документам. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция предназначалась для Екатеринбурга.
«Пресекли попытку ввоза 17 марта 20 тонн свежей белокочанной капусты из Казахстана. Причиной стал недействительный фитосанитарный сертификат: в документе имелись незаверенные изменения», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
За два дня сотрудники Россельхознадзора при поддержке ФСБ и челябинской таможни выявили нарушения в двух партиях из восьми проверенных. Всего контролировали 145,3 тонны растительной продукции. Второй случай нарушения касался ввоза 11,2 тонн саженцев с неверным указанием пункта перехода.
В Москву из Бишкека доставлялись саженцы плодовых, декоративных и цветочных культур. Вес груза — 11,2 тонны. Поскольку в фитосанитарном сертификате этой партии был указан другой пункт перехода, попытку ввоза также пресекли.
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