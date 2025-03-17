17 марта 2025

Из Челябинска запустят новый пригородный поезд в Башкирию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Время в пути составит около пяти часов
Время в пути составит около пяти часов Фото:

Из Челябинска с 30 марта запустят новый пригородный поезд в Башкирию. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«Новый маршрут свяжет Челябинскую область и Республику Башкорстостан. Пригородный поезд Дема–Кропачево–Мурсалимкино начнет курсировать с 30 марта», — уточнили в пресс-службе ЮУЖД.

Поезд будет отправляться в выходные и праздники. В составе четыре вагона, добраться до пункта назначения можно будет через пять часов. Отправление со станции Дема в 18:12, со станции Мурсалимкино — в 05:13.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Челябинска с 30 марта запустят новый пригородный поезд в Башкирию. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «Новый маршрут свяжет Челябинскую область и Республику Башкорстостан. Пригородный поезд Дема–Кропачево–Мурсалимкино начнет курсировать с 30 марта», — уточнили в пресс-службе ЮУЖД. Поезд будет отправляться в выходные и праздники. В составе четыре вагона, добраться до пункта назначения можно будет через пять часов. Отправление со станции Дема в 18:12, со станции Мурсалимкино — в 05:13.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...