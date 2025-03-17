Из Челябинска запустят новый пригородный поезд в Башкирию

Время в пути составит около пяти часов
Из Челябинска с 30 марта запустят новый пригородный поезд в Башкирию. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
«Новый маршрут свяжет Челябинскую область и Республику Башкорстостан. Пригородный поезд Дема–Кропачево–Мурсалимкино начнет курсировать с 30 марта», — уточнили в пресс-службе ЮУЖД.
Поезд будет отправляться в выходные и праздники. В составе четыре вагона, добраться до пункта назначения можно будет через пять часов. Отправление со станции Дема в 18:12, со станции Мурсалимкино — в 05:13.
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