Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления пермяков

В СУ СК по Пермскому краю возбуждено уголовное дело после того, как пермяки подхватили сальмонеллез из-за еды в сети пекарен «Хлебница». Об этом сообщает в пресс-служба краевого ведомства в своем официальном telegram-канале.
«По указанию руководителя краевого СУ СК Дениса Головкина возбуждено уголовное дело по статье „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“. В ближайшее время следователи проведут осмотры пекарен, допросят руководство заведений общепита, а также побеседуют с потерпевшими. Их точное количество до сих пор неизвестно», — пояснили в краевом управлении СКР.
Случаи сальмонеллеза стали регистрировать с 29 декабря 2024 года. Пермяки с жалобами на плохое самочувствие стали обращаться к медикам, после чего были госпитализированы в инфекционную больницу. Причины распространения сальмонеллеза выясняет краевое управление Роспотребнадзора. За ходом расследования следит прокуратура.
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