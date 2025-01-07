07 января 2025

Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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Расследованием уголовного дела займутся следователи
Расследованием уголовного дела займутся следователи Фото:

В СУ СК по Пермскому краю возбуждено уголовное дело после того, как пермяки подхватили сальмонеллез из-за еды в сети пекарен «Хлебница». Об этом сообщает в пресс-служба краевого ведомства в своем официальном telegram-канале.

«По указанию руководителя краевого СУ СК Дениса Головкина возбуждено уголовное дело по статье „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“. В ближайшее время следователи проведут осмотры пекарен, допросят руководство заведений общепита, а также побеседуют с потерпевшими. Их точное количество до сих пор неизвестно», — пояснили в краевом управлении СКР.

Случаи сальмонеллеза стали регистрировать с 29 декабря 2024 года. Пермяки с жалобами на плохое самочувствие стали обращаться к медикам, после чего были госпитализированы в инфекционную больницу. Причины распространения сальмонеллеза выясняет краевое управление Роспотребнадзора. За ходом расследования следит прокуратура.

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В СУ СК по Пермскому краю возбуждено уголовное дело после того, как пермяки подхватили сальмонеллез из-за еды в сети пекарен «Хлебница». Об этом сообщает в пресс-служба краевого ведомства в своем официальном telegram-канале. «По указанию руководителя краевого СУ СК Дениса Головкина возбуждено уголовное дело по статье „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“. В ближайшее время следователи проведут осмотры пекарен, допросят руководство заведений общепита, а также побеседуют с потерпевшими. Их точное количество до сих пор неизвестно», — пояснили в краевом управлении СКР. Случаи сальмонеллеза стали регистрировать с 29 декабря 2024 года. Пермяки с жалобами на плохое самочувствие стали обращаться к медикам, после чего были госпитализированы в инфекционную больницу. Причины распространения сальмонеллеза выясняет краевое управление Роспотребнадзора. За ходом расследования следит прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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