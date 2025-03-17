17 марта 2025

У челябинского «Трактора» появились шансы выиграть чемпионат на Востоке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Трактор» имеет шанс завершить чемпионат лидером Восточной конференции
«Трактор» имеет шанс завершить чемпионат лидером Восточной конференции Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» может завершить регулярный чемпионат КХЛ на позиции лидера Восточной конференции. Это следует из турнирной таблицы конференции.

«Трактор» после 66 игр набрал 92 очка. Сместить челябинцев с первой позиции Восточной конференции может только уфимский «Салават Юлаев», у которого после 65 игр 87 очков. Однако если «Трактор» 18 марта не проиграет в основное время СКА из Санкт-Петербурга, то он останется недосягаемым для уфимцев», — следует из таблицы.

Также «Трактор» останется на первом месте по итогам регулярного чемпионата, если «Салават» в гостях уступит екатеринбургскому «Автомобилисту». Оба матча начнутся в 19:00 часов по уральскому времени.

До завершения чемпионата челябинцам осталось сыграть два матча. Помимо встречи со СКА, «Трактор» 22 марта сыграет на домашнем льду с хабаровским «Амуром».

Тем временем накануне лидер западной конференции — ярославский «Локомотив» — после победы над владивостокским «Адмиралом» досрочно стал обладателем Кубка Континента — награды победителя регулярного сезона чемпионата КХЛ. С 98 очками ярославцы стали недосягаемыми для других ХК в турнирной таблице.

«Трактор» в последний раз выигрывал Восточную конференцию КХЛ в 2012 году. С 26 марта начнутся игры в плей-офф. В зависимости от результатов оставшихся игр «Трактор» в первом раунде плей-офф сыграет 27 марта либо с новосибирской «Сибирью», либо с владивостокским «Адмиралом». Первый раунд продлится до четырех побед одной из команд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский хоккейный клуб «Трактор» может завершить регулярный чемпионат КХЛ на позиции лидера Восточной конференции. Это следует из турнирной таблицы конференции. «Трактор» после 66 игр набрал 92 очка. Сместить челябинцев с первой позиции Восточной конференции может только уфимский «Салават Юлаев», у которого после 65 игр 87 очков. Однако если «Трактор» 18 марта не проиграет в основное время СКА из Санкт-Петербурга, то он останется недосягаемым для уфимцев», — следует из таблицы. Также «Трактор» останется на первом месте по итогам регулярного чемпионата, если «Салават» в гостях уступит екатеринбургскому «Автомобилисту». Оба матча начнутся в 19:00 часов по уральскому времени. До завершения чемпионата челябинцам осталось сыграть два матча. Помимо встречи со СКА, «Трактор» 22 марта сыграет на домашнем льду с хабаровским «Амуром». Тем временем накануне лидер западной конференции — ярославский «Локомотив» — после победы над владивостокским «Адмиралом» досрочно стал обладателем Кубка Континента — награды победителя регулярного сезона чемпионата КХЛ. С 98 очками ярославцы стали недосягаемыми для других ХК в турнирной таблице. «Трактор» в последний раз выигрывал Восточную конференцию КХЛ в 2012 году. С 26 марта начнутся игры в плей-офф. В зависимости от результатов оставшихся игр «Трактор» в первом раунде плей-офф сыграет 27 марта либо с новосибирской «Сибирью», либо с владивостокским «Адмиралом». Первый раунд продлится до четырех побед одной из команд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...