У челябинского «Трактора» появились шансы выиграть чемпионат на Востоке

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» может завершить регулярный чемпионат КХЛ на позиции лидера Восточной конференции. Это следует из турнирной таблицы конференции.
«Трактор» после 66 игр набрал 92 очка. Сместить челябинцев с первой позиции Восточной конференции может только уфимский «Салават Юлаев», у которого после 65 игр 87 очков. Однако если «Трактор» 18 марта не проиграет в основное время СКА из Санкт-Петербурга, то он останется недосягаемым для уфимцев», — следует из таблицы.
Также «Трактор» останется на первом месте по итогам регулярного чемпионата, если «Салават» в гостях уступит екатеринбургскому «Автомобилисту». Оба матча начнутся в 19:00 часов по уральскому времени.
До завершения чемпионата челябинцам осталось сыграть два матча. Помимо встречи со СКА, «Трактор» 22 марта сыграет на домашнем льду с хабаровским «Амуром».
Тем временем накануне лидер западной конференции — ярославский «Локомотив» — после победы над владивостокским «Адмиралом» досрочно стал обладателем Кубка Континента — награды победителя регулярного сезона чемпионата КХЛ. С 98 очками ярославцы стали недосягаемыми для других ХК в турнирной таблице.
«Трактор» в последний раз выигрывал Восточную конференцию КХЛ в 2012 году. С 26 марта начнутся игры в плей-офф. В зависимости от результатов оставшихся игр «Трактор» в первом раунде плей-офф сыграет 27 марта либо с новосибирской «Сибирью», либо с владивостокским «Адмиралом». Первый раунд продлится до четырех побед одной из команд.
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