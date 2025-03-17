17 марта 2025

Пермский экс-министр культуры Протасевич задолжал банку больше миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего Протасевич имеет долги перед тремя банками
Всего Протасевич имеет долги перед тремя банками Фото:

Арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению требования Сбербанка в отношении Александра Протасевича. Он является экс-министром культуры региона.

«24 октября 2024 года поступило заявление от Александра Протасевича о признании его банкротом. 6 марта 2025 года последовало заявление от ПАО „Сбербанк“ о включении требования в сумме 1,1 млн рублей в третью очередь реестра требований кредиторов», — информация об этом содержится в картотеке дел на сайте арбитража.

При подаче добровольной заявления о несостоятельности он сообщал, что совокупно он задолжал банкам 2,6 млн рублей. На суде он уточнял, что речь идет о ПАО «Сбербанк», «ВТБ» и «Т-Банк».

Александр Протасевич был министром культуры Прикамья в период 2011—2012 годов. Также он являлся одним из идеологов культурного проекта губернатора Олега Чиркунова «Пермь— культурная столица». В 2017— 2019 годах Протасевич занимал должность заместителя руководителя минкульта, а затем переехал в Москву. На данный момент Протасевич является генеральным директором фонда «Культурная столица».

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Арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению требования Сбербанка в отношении Александра Протасевича. Он является экс-министром культуры региона. «24 октября 2024 года поступило заявление от Александра Протасевича о признании его банкротом. 6 марта 2025 года последовало заявление от ПАО „Сбербанк“ о включении требования в сумме 1,1 млн рублей в третью очередь реестра требований кредиторов», — информация об этом содержится в картотеке дел на сайте арбитража. При подаче добровольной заявления о несостоятельности он сообщал, что совокупно он задолжал банкам 2,6 млн рублей. На суде он уточнял, что речь идет о ПАО «Сбербанк», «ВТБ» и «Т-Банк». Александр Протасевич был министром культуры Прикамья в период 2011—2012 годов. Также он являлся одним из идеологов культурного проекта губернатора Олега Чиркунова «Пермь— культурная столица». В 2017— 2019 годах Протасевич занимал должность заместителя руководителя минкульта, а затем переехал в Москву. На данный момент Протасевич является генеральным директором фонда «Культурная столица».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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