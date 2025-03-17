17 марта 2025

В Березовском водитель сбил старушку и скрылся. Видео

В Березовском произошло ДТП со смертельным исходом, водитель скрылся
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожилая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу
Пожилая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу Фото:

В Березовском (Свердловская область) водитель сбил пожилую женщину на пешеходном переходе, а затем скрылся. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского ГУ МВД. 

«Водитель, управляя автомашиной ВАЗ, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу [...], после чего спешно покинул место происшествия», — говорится в релизе. Скорая помощь доставила 89-летнюю женщину с тяжелыми травмами в Березовскую ЦГБ. Там пенсионерка скончалась. 

Сотрудники полиции установили местонахождение водителя, свой побег он объяснил тем, что испугался. Нарушителю грозит лишение водительских прав на срок от года до полутора лет, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В Березовском (Свердловская область) водитель сбил пожилую женщину на пешеходном переходе, а затем скрылся. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского ГУ МВД.  «Водитель, управляя автомашиной ВАЗ, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу [...], после чего спешно покинул место происшествия», — говорится в релизе.  Скорая помощь доставила 89-летнюю женщину с тяжелыми травмами в Березовскую ЦГБ. Там пенсионерка скончалась.  Сотрудники полиции установили местонахождение водителя, свой побег он объяснил тем, что испугался. Нарушителю грозит лишение водительских прав на срок от года до полутора лет, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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