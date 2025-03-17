В Березовском (Свердловская область) водитель сбил пожилую женщину на пешеходном переходе, а затем скрылся. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского ГУ МВД.
«Водитель, управляя автомашиной ВАЗ, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу [...], после чего спешно покинул место происшествия», — говорится в релизе. Скорая помощь доставила 89-летнюю женщину с тяжелыми травмами в Березовскую ЦГБ. Там пенсионерка скончалась.
Сотрудники полиции установили местонахождение водителя, свой побег он объяснил тем, что испугался. Нарушителю грозит лишение водительских прав на срок от года до полутора лет, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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