17 марта 2025

В Тобольске после взрыва частного дома начались аресты

В Тобольске после взрыва частного дома арестованы два сотрудника службы газа
© Служба новостей «URA.RU»
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Частный дом взорвался в Тобольске 12 марта
Частный дом взорвался в Тобольске 12 марта Фото:

Тобольский городской суд отправил под домашний арест двух сотрудников газовой службы, которые могут быть причастны к взрыву частного дома, произошедшего 12 марта. Об этом сообщает официальный сайт объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Мужчины стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Тобольским городским судом рассмотрено ходатайство СУ СК России по Тюменской области об избрании меры пресечения в отношении Сергея Полуянова и сварщика Никиты Константинова. Обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. „в “ ч. 2 ст. 238 УК РФ», — указано в сообщении пресс-службы судов.

Ранее URA.RU писало о том, что незадолго до трагедии мужчины проводили в Тобольске работы по обустройству газопровода. По предварительным данным, из-за того, что они были произведены некачественно, под одним из частных домов скопилось большое количество газовоздушной смеси, которая впоследствии сдетонировала. В результате ЧП погиб малолетний ребенок, его мать по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

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Тобольский городской суд отправил под домашний арест двух сотрудников газовой службы, которые могут быть причастны к взрыву частного дома, произошедшего 12 марта. Об этом сообщает официальный сайт объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Мужчины стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Тобольским городским судом рассмотрено ходатайство СУ СК России по Тюменской области об избрании меры пресечения в отношении Сергея Полуянова и сварщика Никиты Константинова. Обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. „в “ ч. 2 ст. 238 УК РФ», — указано в сообщении пресс-службы судов. Ранее URA.RU писало о том, что незадолго до трагедии мужчины проводили в Тобольске работы по обустройству газопровода. По предварительным данным, из-за того, что они были произведены некачественно, под одним из частных домов скопилось большое количество газовоздушной смеси, которая впоследствии сдетонировала. В результате ЧП погиб малолетний ребенок, его мать по-прежнему находится в тяжелом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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