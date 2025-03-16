В Тобольске простятся с мальчиком, погибшим после взрыва газа в доме

В Тобольске 18 марта организуют прощание с Максимом Бахаревым, который скончался в больнице после взрыва газа в доме. Об этом сообщают тюменцы в социальных сетях.
«С прискорбием сообщаем, что в результате взрыва газа в частном доме на переулке Рощинский 33, погиб Бахарев Максим Антонович. Прощание и отпевание состоится 18 марта в Храме Семи Отроков Ефесских в 12:00», — написано в telegram-канале «Типичный Тобольск».
Похороны пройдут на городском кладбище. Для желающих проститься с мальчиком будет организован автобус. Однако одно из пожеланий от отца — не приносить венки на похороны.
Ранее 7-летний Максим Бахарев скончался в больнице от серьезных травм, полученных после взрыва газа в доме. Спасти ребенка не могли даже опытные врачи.
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