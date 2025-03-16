16 марта 2025

В Тобольске простятся с мальчиком, погибшим после взрыва газа в доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Отпевание пройдет в Храме Семи Отроков Ефесских
Отпевание пройдет в Храме Семи Отроков Ефесских Фото:

В Тобольске 18 марта организуют прощание с Максимом Бахаревым, который скончался в больнице после взрыва газа в доме. Об этом сообщают тюменцы в социальных сетях.

«С прискорбием сообщаем, что в результате взрыва газа в частном доме на переулке Рощинский 33, погиб Бахарев Максим Антонович. Прощание и отпевание состоится 18 марта в Храме Семи Отроков Ефесских в 12:00», — написано в telegram-канале «Типичный Тобольск».

Похороны пройдут на городском кладбище. Для желающих проститься с мальчиком будет организован автобус. Однако одно из пожеланий от отца — не приносить венки на похороны.

Ранее 7-летний Максим Бахарев скончался в больнице от серьезных травм, полученных после взрыва газа в доме. Спасти ребенка не могли даже опытные врачи.

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В Тобольске 18 марта организуют прощание с Максимом Бахаревым, который скончался в больнице после взрыва газа в доме. Об этом сообщают тюменцы в социальных сетях. «С прискорбием сообщаем, что в результате взрыва газа в частном доме на переулке Рощинский 33, погиб Бахарев Максим Антонович. Прощание и отпевание состоится 18 марта в Храме Семи Отроков Ефесских в 12:00», — написано в telegram-канале «Типичный Тобольск». Похороны пройдут на городском кладбище. Для желающих проститься с мальчиком будет организован автобус. Однако одно из пожеланий от отца — не приносить венки на похороны. Ранее 7-летний Максим Бахарев скончался в больнице от серьезных травм, полученных после взрыва газа в доме. Спасти ребенка не могли даже опытные врачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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