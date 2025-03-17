Олени по цене элитного такси и «золотая» рыба: как прошел День оленевода в Ноябрьске

Праздник «Авка» — День оленевода по-ноябрьски — прошел 15 и 16 марта. Уникальный этнофестиваль предлагал гостям погрузиться в культуру и традиции коренных народов Севера, а также принять участие в разнообразных мероприятиях. Журналист URA.RU оценил размах и доступность народных гуляний.
«Цены на продукцию варьируются. Например, попробовать строганину обойдется в 300 рублей. А удмуртские перепечи, в количестве трех штук с напитком, уже в 900 рублей. Катание на оленьих упряжках одному человеку обойдется в 1000 рублей, а чтобы сделать фото в национальном северном наряде — 300 рублей, — рассказал корреспондент.
Бесплатно можно было приложить руку к вязанию огромного шарфа длиной в 50 метров. Либо танцевать у сцены — под народные мотивы.
Подробнее о том, как проходил праздник, что вызывало недовольство гостей, а куда вообще невозможно было попасть на ноябрьском празднике — читайте в авторском материале корреспондента URA.RU в новой рубрике «Проверено на себе».
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