17 марта 2025

Эколог Безруков: туманы в Челябинской области задержатся до конца недели

© Служба новостей «URA.RU»
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Туман накрывает регион уже несколько дней
Туман накрывает регион уже несколько дней Фото:

Туманы в Челябинской области образуются из-за обильного таяния снега после потепления, а также прохождения осадков. Они продлятся минимум до конца недели, рассказал URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.

«С обильным теплом, дождями и таянием снега область накрыло туманами. Они наблюдаются уже несколько дней и продлятся как минимум до конца недели», — уточнил Безруков.

Эксперт отметил, что утренний туман в Челябинске многие начали путать со смогом, но это не так. Он объяснил, что это естественный природный процесс конденсации влаги в воздухе после охлаждения ночью. Из-за потепления вода лучше испаряется с поверхности земли и водоемов, а слабый ветер не успевает перемешивать и уносить этот конденсат.

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Туманы в Челябинской области образуются из-за обильного таяния снега после потепления, а также прохождения осадков. Они продлятся минимум до конца недели, рассказал URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков. «С обильным теплом, дождями и таянием снега область накрыло туманами. Они наблюдаются уже несколько дней и продлятся как минимум до конца недели», — уточнил Безруков. Эксперт отметил, что утренний туман в Челябинске многие начали путать со смогом, но это не так. Он объяснил, что это естественный природный процесс конденсации влаги в воздухе после охлаждения ночью. Из-за потепления вода лучше испаряется с поверхности земли и водоемов, а слабый ветер не успевает перемешивать и уносить этот конденсат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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