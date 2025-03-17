Эколог Безруков: туманы в Челябинской области задержатся до конца недели

Туманы в Челябинской области образуются из-за обильного таяния снега после потепления, а также прохождения осадков. Они продлятся минимум до конца недели, рассказал URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.
«С обильным теплом, дождями и таянием снега область накрыло туманами. Они наблюдаются уже несколько дней и продлятся как минимум до конца недели», — уточнил Безруков.
Эксперт отметил, что утренний туман в Челябинске многие начали путать со смогом, но это не так. Он объяснил, что это естественный природный процесс конденсации влаги в воздухе после охлаждения ночью. Из-за потепления вода лучше испаряется с поверхности земли и водоемов, а слабый ветер не успевает перемешивать и уносить этот конденсат.
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