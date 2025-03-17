17 марта 2025

Власти одобрили строительство новой дороги в Челябинске. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Новую дорогу возведут в Челябинске вдоль реки Миасс
Новую дорогу возведут в Челябинске вдоль реки Миасс Фото:

В Челябинске построят новую магистраль вдоль реки Миасс, соединяющую улицы Северный луч и Черкасскую. Там же планируется возвести Набережную с парковой зоной. Проект был одобрен мэрией Челябинска после общественных обсуждений, сообщается на сайте мэрии.

«Строительство дороги районного значения. Соединение улиц Северный луч и Черкасской вдоль реки Миасс. Год реализации — 2029. Также планируется строительство улицы набережной с парковой зоной», — сообщается в пояснительной записке на сайте.

Проект по строительству дороги одобрен градостроительной комиссией в марте 2025 года после общественных обсуждений. Проектные работы выполнила компания СЗ «Высота». Документация по планировке территории согласована.

Новую дорогу построят от улицы Северный луч до Черкасской
Новую дорогу построят от улицы Северный луч до Черкасской
Фото:

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В Челябинске построят новую магистраль вдоль реки Миасс, соединяющую улицы Северный луч и Черкасскую. Там же планируется возвести Набережную с парковой зоной. Проект был одобрен мэрией Челябинска после общественных обсуждений, сообщается на сайте мэрии. «Строительство дороги районного значения. Соединение улиц Северный луч и Черкасской вдоль реки Миасс. Год реализации — 2029. Также планируется строительство улицы набережной с парковой зоной», — сообщается в пояснительной записке на сайте. Проект по строительству дороги одобрен градостроительной комиссией в марте 2025 года после общественных обсуждений. Проектные работы выполнила компания СЗ «Высота». Документация по планировке территории согласована.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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