В Челябинске построят новую магистраль вдоль реки Миасс, соединяющую улицы Северный луч и Черкасскую. Там же планируется возвести Набережную с парковой зоной. Проект был одобрен мэрией Челябинска после общественных обсуждений, сообщается на сайте мэрии.
«Строительство дороги районного значения. Соединение улиц Северный луч и Черкасской вдоль реки Миасс. Год реализации — 2029. Также планируется строительство улицы набережной с парковой зоной», — сообщается в пояснительной записке на сайте.
Проект по строительству дороги одобрен градостроительной комиссией в марте 2025 года после общественных обсуждений. Проектные работы выполнила компания СЗ «Высота». Документация по планировке территории согласована.
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