Подросток погиб в результате падения на пути на станции метро в Москве

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На станции метро «Белорусская» в Москве погиб подросток, упав на пути
На станции метро «Белорусская» в Москве погиб подросток, упав на пути Фото:

На станции метро «Белорусская» в Москве подросток погиб, упав под прибывающий поезд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Предварительно установлено, что на станции „Белорусская“ на пути упал пассажир. В результате полученных травм он погиб», — сообщили в пресс-службе ведомства. Информацию об этом сообщил ТАСС.

Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются, проводится соответствующая проверка. По информации оперативных служб, погибший был подростком. Предполагается, что несчастный случай произошел из-за того, что ребенок отвлекся на свой телефон и, подойдя слишком близко к краю платформы, не заметил приближающийся поезд.

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На станции метро «Белорусская» в Москве подросток погиб, упав под прибывающий поезд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. «Предварительно установлено, что на станции „Белорусская“ на пути упал пассажир. В результате полученных травм он погиб», — сообщили в пресс-службе ведомства. Информацию об этом сообщил ТАСС. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются, проводится соответствующая проверка. По информации оперативных служб, погибший был подростком. Предполагается, что несчастный случай произошел из-за того, что ребенок отвлекся на свой телефон и, подойдя слишком близко к краю платформы, не заметил приближающийся поезд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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