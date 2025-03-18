Подросток погиб в результате падения на пути на станции метро в Москве

На станции метро «Белорусская» в Москве подросток погиб, упав под прибывающий поезд. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
«Предварительно установлено, что на станции „Белорусская“ на пути упал пассажир. В результате полученных травм он погиб», — сообщили в пресс-службе ведомства. Информацию об этом сообщил ТАСС.
Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются, проводится соответствующая проверка. По информации оперативных служб, погибший был подростком. Предполагается, что несчастный случай произошел из-за того, что ребенок отвлекся на свой телефон и, подойдя слишком близко к краю платформы, не заметил приближающийся поезд.
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