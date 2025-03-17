В Челябинскую область в восемь раз вырос импорт вьетнамских шин

В Челябинскую область в восемь раз увеличился импорт автомобильных шин и покрышек из Вьетнама. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, груз поставляют двум крупнейшим местным компаниям.
«Фиксируем восьмикратный рост весового объема импорта автомобильных шин и покрышек, которые поставлялись двум крупнейшим южноуральским компаниям. За два месяца было 44 поставки продукции, за аналогичный период прошлого года — всего пять», — сообщили URA.RU в таможне.
Общая стоимость товаров увеличилась в пять раз, уточнили в пресс-службе. Одна из поставок завезена из КНР, остальной товар произвели во Вьетнаме. В ведомстве уточнили, что общая сумма таможенных платежей составила более 40 млн рублей.
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