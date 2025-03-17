17 марта 2025

В Челябинскую область в восемь раз вырос импорт вьетнамских шин

© Служба новостей «URA.RU»
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Колеса и диски. Курган, колеса, шины, резина
За два месяца в Челябинскую область организовали 44 поставки вьетнамских шин Фото:

В Челябинскую область в восемь раз увеличился импорт автомобильных шин и покрышек из Вьетнама. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, груз поставляют двум крупнейшим местным компаниям.

«Фиксируем восьмикратный рост весового объема импорта автомобильных шин и покрышек, которые поставлялись двум крупнейшим южноуральским компаниям. За два месяца было 44 поставки продукции, за аналогичный период прошлого года — всего пять», — сообщили URA.RU в таможне.

Общая стоимость товаров увеличилась в пять раз, уточнили в пресс-службе. Одна из поставок завезена из КНР, остальной товар произвели во Вьетнаме. В ведомстве уточнили, что общая сумма таможенных платежей составила более 40 млн рублей.

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В Челябинскую область в восемь раз увеличился импорт автомобильных шин и покрышек из Вьетнама. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, груз поставляют двум крупнейшим местным компаниям. «Фиксируем восьмикратный рост весового объема импорта автомобильных шин и покрышек, которые поставлялись двум крупнейшим южноуральским компаниям. За два месяца было 44 поставки продукции, за аналогичный период прошлого года — всего пять», — сообщили URA.RU в таможне. Общая стоимость товаров увеличилась в пять раз, уточнили в пресс-службе. Одна из поставок завезена из КНР, остальной товар произвели во Вьетнаме. В ведомстве уточнили, что общая сумма таможенных платежей составила более 40 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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