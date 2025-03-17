Экономика Бизнес В Челябинскую область в восемь раз вырос импорт вьетнамских шин 18 марта 2025 в 11:38 Размер текста - 17 + За два месяца в Челябинскую область организовали 44 поставки вьетнамских шин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинскую область в восемь раз увеличился импорт автомобильных шин и покрышек из Вьетнама. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, груз поставляют двум крупнейшим местным компаниям. «Фиксируем восьмикратный рост весового объема импорта автомобильных шин и покрышек, которые поставлялись двум крупнейшим южноуральским компаниям. За два месяца было 44 поставки продукции, за аналогичный период прошлого года — всего пять», — сообщили URA.RU в таможне. Общая стоимость товаров увеличилась в пять раз, уточнили в пресс-службе. Одна из поставок завезена из КНР, остальной товар произвели во Вьетнаме. В ведомстве уточнили, что общая сумма таможенных платежей составила более 40 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинскую область в восемь раз увеличился импорт автомобильных шин и покрышек из Вьетнама. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, груз поставляют двум крупнейшим местным компаниям. «Фиксируем восьмикратный рост весового объема импорта автомобильных шин и покрышек, которые поставлялись двум крупнейшим южноуральским компаниям. За два месяца было 44 поставки продукции, за аналогичный период прошлого года — всего пять», — сообщили URA.RU в таможне. Общая стоимость товаров увеличилась в пять раз, уточнили в пресс-службе. Одна из поставок завезена из КНР, остальной товар произвели во Вьетнаме. В ведомстве уточнили, что общая сумма таможенных платежей составила более 40 млн рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям