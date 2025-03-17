17 марта 2025

Кадровиков в ЯНАО бесят сотрудники поколения зумеров

HR-менеджеры в ЯНАО: сотрудники поколения Z не хотят работать
© Служба новостей «URA.RU»
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Кадровики считают, что зумеры не хотят работать
Кадровики считают, что зумеры не хотят работать Фото:

Менеджеров по персоналу в ЯНАО раздражают сотрудники поколения Z, так как они часто меняют работу, недисциплинированны и безответственны. Однако некоторые кадровики считают, что зумеры шустрые и сообразительные, сообщает сервис рекрутинга.

«Эйчаров (сотрудников кадровой службы, HR-менеджеры — прим. ред.) в сотрудниках-зумерах больше всего раздражает безответственность, отсутствие дисциплины и частая смена мест работы», — сообщили URA.RU в сервисе SuperJob. В опросе компании участвовали представители кадровых служб предприятий и организаций из ЯНАО.

По данным источника, каждый пятый HR-менеджер (20%) назвал характерной чертой зумеров безответственность и разгильдяйство. Еще 16% обращают внимание на легкость, с которой молодежь увольняется с работы. Также отмечается необязательность (15%) и недисциплинированность (10%) молодых людей. Кадровики считают, что зумеры не хотят работать, у них слишком завышены зарплатные ожидания, они амбициозны, капризны, требовательны и не желают учиться.

По два процента опрошенных кадровиков отмечают у представителей поколения Z излишнюю чувствительность к критике, несоблюдение субординации и некачественное выполнение задач.

В тоже время 28% менеджеров по персоналу рассказали, что не видят минусов в работе с зумерами: «Ничего не раздражает. Мы берем молодежь с 16 лет. Они все шустрые и сообразительные», — цитирует источник слова опрошенных.

Между тем, студенты и специалисты без опыта работы могут получать на Ямале до 150 тысяч рублей в месяц. Так, юному повару-кассиру в ресторане быстрого питания готовы платить до 80 тысяч рублей. 

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Менеджеров по персоналу в ЯНАО раздражают сотрудники поколения Z, так как они часто меняют работу, недисциплинированны и безответственны. Однако некоторые кадровики считают, что зумеры шустрые и сообразительные, сообщает сервис рекрутинга. «Эйчаров (сотрудников кадровой службы, HR-менеджеры — прим. ред.) в сотрудниках-зумерах больше всего раздражает безответственность, отсутствие дисциплины и частая смена мест работы», — сообщили URA.RU в сервисе SuperJob. В опросе компании участвовали представители кадровых служб предприятий и организаций из ЯНАО. По данным источника, каждый пятый HR-менеджер (20%) назвал характерной чертой зумеров безответственность и разгильдяйство. Еще 16% обращают внимание на легкость, с которой молодежь увольняется с работы. Также отмечается необязательность (15%) и недисциплинированность (10%) молодых людей. Кадровики считают, что зумеры не хотят работать, у них слишком завышены зарплатные ожидания, они амбициозны, капризны, требовательны и не желают учиться. По два процента опрошенных кадровиков отмечают у представителей поколения Z излишнюю чувствительность к критике, несоблюдение субординации и некачественное выполнение задач. В тоже время 28% менеджеров по персоналу рассказали, что не видят минусов в работе с зумерами: «Ничего не раздражает. Мы берем молодежь с 16 лет. Они все шустрые и сообразительные», — цитирует источник слова опрошенных. Между тем, студенты и специалисты без опыта работы могут получать на Ямале до 150 тысяч рублей в месяц. Так, юному повару-кассиру в ресторане быстрого питания готовы платить до 80 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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