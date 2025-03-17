Кадровиков в ЯНАО бесят сотрудники поколения зумеров

Менеджеров по персоналу в ЯНАО раздражают сотрудники поколения Z, так как они часто меняют работу, недисциплинированны и безответственны. Однако некоторые кадровики считают, что зумеры шустрые и сообразительные, сообщает сервис рекрутинга.
«Эйчаров (сотрудников кадровой службы, HR-менеджеры — прим. ред.) в сотрудниках-зумерах больше всего раздражает безответственность, отсутствие дисциплины и частая смена мест работы», — сообщили URA.RU в сервисе SuperJob. В опросе компании участвовали представители кадровых служб предприятий и организаций из ЯНАО.
По данным источника, каждый пятый HR-менеджер (20%) назвал характерной чертой зумеров безответственность и разгильдяйство. Еще 16% обращают внимание на легкость, с которой молодежь увольняется с работы. Также отмечается необязательность (15%) и недисциплинированность (10%) молодых людей. Кадровики считают, что зумеры не хотят работать, у них слишком завышены зарплатные ожидания, они амбициозны, капризны, требовательны и не желают учиться.
По два процента опрошенных кадровиков отмечают у представителей поколения Z излишнюю чувствительность к критике, несоблюдение субординации и некачественное выполнение задач.
В тоже время 28% менеджеров по персоналу рассказали, что не видят минусов в работе с зумерами: «Ничего не раздражает. Мы берем молодежь с 16 лет. Они все шустрые и сообразительные», — цитирует источник слова опрошенных.
Между тем, студенты и специалисты без опыта работы могут получать на Ямале до 150 тысяч рублей в месяц. Так, юному повару-кассиру в ресторане быстрого питания готовы платить до 80 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!