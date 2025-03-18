В Челябинске стали продавать больше квартир на вторичном рынке

В Челябинске за месяц число предложений на вторичном рынке выросло на 8%. При этом средняя стоимость вторичных квартир составила 100 тысяч рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В Челябинске в марте по сравнению с февралем 2025 года число предложений о продаже готовых квартир увеличилось на 8%. В городе также наблюдается рост в сегменте двухкомнатных (+8%), трехкомнатных квартир (+9%), студий (+9%) и однокомнатных (+7%)», — сообщили в пресс-службе.
В среднем по России жилье на вторичном рынке продается по 134 тысячи рублей за квадратный метр. Самые дешевые квартиры на вторичке можно купить в Брянске (78 тысяч рублей за квадрат), Смоленске (80 тысяч рублей за квадрат), Ульяновске и Астрахани (по 82 тысячи рублей за квадрат). По наиболее высоким ценам продаются квартиры на вторичном рынке в Москве (422 тысячи рублей за квадрат), Сочи (295 тысяч рублей за квадрат) и Санкт-Петербурге (220 тысяч рублей за квадрат).
В основном жители Челябинской области стали покупать двухкомнатные квартиры на вторичном рынке. При этом в регионе в феврале 2025 года зафиксировано снижение спроса на новостройки и на вторичное жилье. Собственники квартир на вторичном рынке активно предлагают покупателям скидки в размере 10%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!