В Челябинске стали продавать больше квартир на вторичном рынке

Вторичные квартиры в Челябинске в среднем продают по 100 тысяч рублей за квадрат
© Служба новостей «URA.RU»
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Вторичные квартиры в городе в среднем продаются по 100 тысяч рублей за «квадрат»
Вторичные квартиры в городе в среднем продаются по 100 тысяч рублей за «квадрат» Фото:

В Челябинске за месяц число предложений на вторичном рынке выросло на 8%. При этом средняя стоимость вторичных квартир составила 100 тысяч рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске в марте по сравнению с февралем 2025 года число предложений о продаже готовых квартир увеличилось на 8%. В городе также наблюдается рост в сегменте двухкомнатных (+8%), трехкомнатных квартир (+9%), студий (+9%) и однокомнатных (+7%)», — сообщили в пресс-службе.

В среднем по России жилье на вторичном рынке продается по 134 тысячи рублей за квадратный метр. Самые дешевые квартиры на вторичке можно купить в Брянске (78 тысяч рублей за квадрат), Смоленске (80 тысяч рублей за квадрат), Ульяновске и Астрахани (по 82 тысячи рублей за квадрат). По наиболее высоким ценам продаются квартиры на вторичном рынке в Москве (422 тысячи рублей за квадрат), Сочи (295 тысяч рублей за квадрат) и Санкт-Петербурге (220 тысяч рублей за квадрат).

В основном жители Челябинской области стали покупать двухкомнатные квартиры на вторичном рынке. При этом в регионе в феврале 2025 года зафиксировано снижение спроса на новостройки и на вторичное жилье. Собственники квартир на вторичном рынке активно предлагают покупателям скидки в размере 10%.

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В Челябинске за месяц число предложений на вторичном рынке выросло на 8%. При этом средняя стоимость вторичных квартир составила 100 тысяч рублей за квадратный метр, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске в марте по сравнению с февралем 2025 года число предложений о продаже готовых квартир увеличилось на 8%. В городе также наблюдается рост в сегменте двухкомнатных (+8%), трехкомнатных квартир (+9%), студий (+9%) и однокомнатных (+7%)», — сообщили в пресс-службе. В среднем по России жилье на вторичном рынке продается по 134 тысячи рублей за квадратный метр. Самые дешевые квартиры на вторичке можно купить в Брянске (78 тысяч рублей за квадрат), Смоленске (80 тысяч рублей за квадрат), Ульяновске и Астрахани (по 82 тысячи рублей за квадрат). По наиболее высоким ценам продаются квартиры на вторичном рынке в Москве (422 тысячи рублей за квадрат), Сочи (295 тысяч рублей за квадрат) и Санкт-Петербурге (220 тысяч рублей за квадрат). В основном жители Челябинской области стали покупать двухкомнатные квартиры на вторичном рынке. При этом в регионе в феврале 2025 года зафиксировано снижение спроса на новостройки и на вторичное жилье. Собственники квартир на вторичном рынке активно предлагают покупателям скидки в размере 10%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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