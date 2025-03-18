Челябинский основатель национализированного «Арианта» проиграл суд государству

18 марта 2025 в 16:00 Размер текста - 17 +

Александр Аристов не смог взыскать с бывшего актива задолженность по договору займа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству Бывший владелец национализированного холдинга «Ариант» Александр Аристов не смог взыскать с госкомпании «Кубань-Вино» (ранее входила в активы Аристова — прим. URA.RU) около 175 млн рублей. В иске бизнесмен указал, что сумма сложилась из задолженности компании по договорам займа. Темрюкский райсуд Краснодарского края отказал олигарху в удовлетворении требований, говорится в акте. «В удовлетворении исковых требований Аристова к ООО „Кубань-Вино“ о взыскании денежных средств по договорам займа, процентов за пользование займом, неустойки за просрочку возврата займа — отказать», — говорится в судебном акте. Решение было принято 19 февраля. Решение в окончательной форме принято 4 марта. В иске Аристов настаивал на том, что оформил заем «Кубань-Вино» в размере 470 млн рублей. Эту сумму компания должна была вернуть с процентами. Но этого так и не было сделано. Аристов уверял, что направлял ответчику претензию по адресу официальной электронной почты, но ответа не последовало. Прокурор в суде подметил, что во время заключения договора займа Аристов входил в состав управленцев ООО «Кубань-Вино». Из чего можно сделать вывод, что под договорами займа он пытался замаскировать вклады. Целью, по мнению гособвинителя, было искусственно «провернуть» незаконные деньги. «Истец, формально выступивший заимодавцем, являлся контролирующим лицом Общества. Предоставленные им денежные средства фактически не являлись займом, отношения носили корпоративный характер, были направлены на докапитализацию бизнеса ООО «Кубань-Вино», — отмечает в правовой позиции прокурор. До апреля 2024 года «Кубань-Вино» входила в холдинг «Ариант». После все активы холдинга по иску Генпрокуратуры РФ перешли в собственность государства. С бывших владельцев по требованию суда солидарно взыскивают 105 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший владелец национализированного холдинга «Ариант» Александр Аристов не смог взыскать с госкомпании «Кубань-Вино» (ранее входила в активы Аристова — прим. URA.RU) около 175 млн рублей. В иске бизнесмен указал, что сумма сложилась из задолженности компании по договорам займа. Темрюкский райсуд Краснодарского края отказал олигарху в удовлетворении требований, говорится в акте. «В удовлетворении исковых требований Аристова к ООО „Кубань-Вино“ о взыскании денежных средств по договорам займа, процентов за пользование займом, неустойки за просрочку возврата займа — отказать», — говорится в судебном акте. Решение было принято 19 февраля. Решение в окончательной форме принято 4 марта. В иске Аристов настаивал на том, что оформил заем «Кубань-Вино» в размере 470 млн рублей. Эту сумму компания должна была вернуть с процентами. Но этого так и не было сделано. Аристов уверял, что направлял ответчику претензию по адресу официальной электронной почты, но ответа не последовало. Прокурор в суде подметил, что во время заключения договора займа Аристов входил в состав управленцев ООО «Кубань-Вино». Из чего можно сделать вывод, что под договорами займа он пытался замаскировать вклады. Целью, по мнению гособвинителя, было искусственно «провернуть» незаконные деньги. «Истец, формально выступивший заимодавцем, являлся контролирующим лицом Общества. Предоставленные им денежные средства фактически не являлись займом, отношения носили корпоративный характер, были направлены на докапитализацию бизнеса ООО «Кубань-Вино», — отмечает в правовой позиции прокурор. До апреля 2024 года «Кубань-Вино» входила в холдинг «Ариант». После все активы холдинга по иску Генпрокуратуры РФ перешли в собственность государства. С бывших владельцев по требованию суда солидарно взыскивают 105 млрд рублей.