Подозреваемого в домогательствах к школьнице задержали в Челябинске

В Челябинске задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в домогательствах к школьнице в лифте элитного ЖК «Западный луч». Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
«Задержали подозреваемого у него дома. Ему 37 лет, ранее судим по статьям 228 и 161 УК РФ, то есть за оборот наркотиков и грабеж», — сообщили в челябинской полиции, пишет сайт «74.ру».
Мужчина преследовал девочку после школы. Он зашел за ней в подъезд, далее в лифт, где пытался трогать за бедра. Девочка выбежала на этаже, забежала в квартиру, мужчина последовал за ней, рассказала соседи. Произошедшее также попало на камеры видеонаблюдения. Дома девочка рассказала обо всем родителям, те обратились в полицию.
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