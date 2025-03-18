Подозреваемого в домогательствах к школьнице задержали в Челябинске

В Челябинске задержали мужчину, домогавшегося к школьнице в лифте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина преследовал девочку после школы (архивное фото)
Мужчина преследовал девочку после школы (архивное фото) Фото:

В Челябинске задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в домогательствах к школьнице в лифте элитного ЖК «Западный луч». Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

«Задержали подозреваемого у него дома. Ему 37 лет, ранее судим по статьям 228 и 161 УК РФ, то есть за оборот наркотиков и грабеж», — сообщили в челябинской полиции, пишет сайт «74.ру».

Мужчина преследовал девочку после школы. Он зашел за ней в подъезд, далее в лифт, где пытался трогать за бедра. Девочка выбежала на этаже, забежала в квартиру, мужчина последовал за ней, рассказала соседи. Произошедшее также попало на камеры видеонаблюдения. Дома девочка рассказала обо всем родителям, те обратились в полицию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в домогательствах к школьнице в лифте элитного ЖК «Западный луч». Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. «Задержали подозреваемого у него дома. Ему 37 лет, ранее судим по статьям 228 и 161 УК РФ, то есть за оборот наркотиков и грабеж», — сообщили в челябинской полиции, пишет сайт «74.ру». Мужчина преследовал девочку после школы. Он зашел за ней в подъезд, далее в лифт, где пытался трогать за бедра. Девочка выбежала на этаже, забежала в квартиру, мужчина последовал за ней, рассказала соседи. Произошедшее также попало на камеры видеонаблюдения. Дома девочка рассказала обо всем родителям, те обратились в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...