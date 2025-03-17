В Аше из-за паводка введен режим ЧС

В городе Аша Челябинской области из-за подтоплений введен режим локальной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава Ашинского района Вадим Сергеев.
«Провел экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Из-за резкого образования затора в северной части реки Сим произошли подтопления в двух районах города Аша. Введен режим локального ЧС на ряде улиц города», — сообщил Сергеев в своем аккаунте в соцсетях.
По информации Сергеева, в зоне подтопления 26 домохозяйств. Сотрудники МЧС проводят подворовые обходы для эвакуации жителей.
Развернут пункт временного размещения в гостинице «Аша». Организована доставка автобусом до пункта временного размещения.
В ближайшее время начнется ослабление льда техникой на участках, где образовались ледяные торосы. Сергеев обратился к жителям с просьбой не посещать подтопленные территории.
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