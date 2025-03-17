17 марта 2025

В Аше из-за паводка введен режим ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники МЧС готовятся к эвакуации людей. (Фото архивное)
Сотрудники МЧС готовятся к эвакуации людей. (Фото архивное) Фото:

В городе Аша Челябинской области из-за подтоплений введен режим локальной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава Ашинского района Вадим Сергеев.

«Провел экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Из-за резкого образования затора в северной части реки Сим произошли подтопления в двух районах города Аша. Введен режим локального ЧС на ряде улиц города», — сообщил Сергеев в своем аккаунте в соцсетях.

По информации Сергеева, в зоне подтопления 26 домохозяйств. Сотрудники МЧС проводят подворовые обходы для эвакуации жителей.

Развернут пункт временного размещения в гостинице «Аша». Организована доставка автобусом до пункта временного размещения.

В ближайшее время начнется ослабление льда техникой на участках, где образовались ледяные торосы. Сергеев обратился к жителям с просьбой не посещать подтопленные территории.

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В городе Аша Челябинской области из-за подтоплений введен режим локальной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава Ашинского района Вадим Сергеев. «Провел экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Из-за резкого образования затора в северной части реки Сим произошли подтопления в двух районах города Аша. Введен режим локального ЧС на ряде улиц города», — сообщил Сергеев в своем аккаунте в соцсетях. По информации Сергеева, в зоне подтопления 26 домохозяйств. Сотрудники МЧС проводят подворовые обходы для эвакуации жителей. Развернут пункт временного размещения в гостинице «Аша». Организована доставка автобусом до пункта временного размещения. В ближайшее время начнется ослабление льда техникой на участках, где образовались ледяные торосы. Сергеев обратился к жителям с просьбой не посещать подтопленные территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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