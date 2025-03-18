В Челябинске 18 марта состоялся аудит региональных брендов, на котором эксперты группы компаний FASHION HUB RUSSIA (FHUB) разобрали работу челябинских брендов. На мероприятии основатель FHUB Георгий Ростовщиков заявил URA.RU, что челябинская мода отличается от других регионов. Он подчеркнул, что местный стиль выходит за рамки уральской моды благодаря отличиям интеллектуальной технологической основы.
«Особенность челябинской моды — в ее интеллектуальной и технологической основе. Здесь органично сочетаются черный и серый цвета, конструктивизм, авангард и архитектурный крой. Челябинская мода отличается даже от уральской моды, например, в Екатеринбурге также есть свой стиль», — отметил Ростовщиков. Эксперт также заявил, что в некоторых регионах нет моды. Он привел в пример северные регионы, где мода носит этнический характер, но такая одежда не всегда удобна для повседневной носки.
Как сообщила замдиректора по развитию креативных индустрий Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова, аудит проходил впервые в Челябинске 17 и 18 марта. Эксперты команды Fashion Hub Russia обсуждали составляющие местных брендов с точки зрения маркетинга, брендинга, продукта, стратегии, производства и продвижения. По итогам разборов специалисты дали свои рекомендации.
В региональном аудите участие приняли такие бренды: RORO, ТСТ, DINА, TATYANA MOKHNYAK, «КРОВ», POLOSA, «ЭНСО», WHO»S THE BOSS, VitaFabrics. Представители марок «ЭНСО» и POLOSA посетили аудит 18 марта. Эксперт по fashion-пиару и маркетинг-коммуникациям Юлия Шилова поделилась, что поражена масштабами и коллекциями челябинского бренда «ЭНСО».
«Немного поразил масштаб бренда ЭНСО, очень удивил в хорошем смысле. С моей точки зрения, он уже является модным домом. Мы дали ряд рекомендаций бренду для дальнейшего продвижения. Надеюсь, что команда бренда учтет небольшие штрихи, и не только увеличит продажи в Челябинске, но и выйдет на весь рынок в России. Бренд абсолютно точно этого достоин», — поделилась Шилова.
Основатель FHUB также отметил, что проект является мультитоварным. Помимо одежды эксперты оценивают украшения, товары для дома, бакалею, косметику и даже детские игрушки. Он также удивлен разнообразием и перспективами брендов в Челябинске.
«Я не ожидал, что в Челябинске есть модные бренды. Я знал, что есть промыслы, но не знал, что есть бренды одежды. На самом деле очень приятно, когда есть такие товары и производители с большой перспективой. Очень интересные представлены plus size линейки, авангардная мода, а также товары для дома», — отметил Ростовщиков.
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