В ХМАО вертолет МИ-8 совершил аварийную посадку

В Югре на аэродроме в Советском совершил аварийную посадку МИ-8. Следователи СК на транспорте выясняют обстоятельства авиационного происшествия.
«Организована процессуальная проверка по факту авиационного происшествия по ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)», — сообщает пресс-служба ведомства. На борту воздушного судна пассажиров не было, экипаж не пострадал. Аварийная посадка произошла из-за проблем с работой двигателя, утоняет СК.
По данным Уральской транспортной прокуратуры, инцидент с МИ-8, который принадлежит ООО «Газпромавиа», произошел сегодня при выполнении контрольного полета на территории аэродрома Советский. Ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.
Ранее URA.RU сообщало, что югорская авиакомпании Utair закупила 10 вертолетов Ми-8 у «Ростеха». Они будут перевозить пассажиров и грузы в интересах нефтегазовых компаний.
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