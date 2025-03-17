17 марта 2025

В ХМАО вертолет МИ-8 совершил аварийную посадку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО вертолет МИ-8 совершил аварийную посадку
В ХМАО вертолет МИ-8 совершил аварийную посадку Фото:

В Югре на аэродроме в Советском совершил аварийную посадку МИ-8. Следователи СК на транспорте выясняют обстоятельства авиационного происшествия.

«Организована процессуальная проверка по факту авиационного происшествия по ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)», — сообщает пресс-служба ведомства. На борту воздушного судна пассажиров не было, экипаж не пострадал. Аварийная посадка произошла из-за проблем с работой двигателя, утоняет СК.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, инцидент с МИ-8, который принадлежит ООО «Газпромавиа», произошел сегодня при выполнении контрольного полета на территории аэродрома Советский. Ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

Ранее URA.RU сообщало, что югорская авиакомпании Utair закупила 10 вертолетов Ми-8 у «Ростеха». Они будут перевозить пассажиров и грузы в интересах нефтегазовых компаний. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре на аэродроме в Советском совершил аварийную посадку МИ-8. Следователи СК на транспорте выясняют обстоятельства авиационного происшествия. «Организована процессуальная проверка по факту авиационного происшествия по ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)», — сообщает пресс-служба ведомства. На борту воздушного судна пассажиров не было, экипаж не пострадал. Аварийная посадка произошла из-за проблем с работой двигателя, утоняет СК. По данным Уральской транспортной прокуратуры, инцидент с МИ-8, который принадлежит ООО «Газпромавиа», произошел сегодня при выполнении контрольного полета на территории аэродрома Советский. Ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Ранее URA.RU сообщало, что югорская авиакомпании Utair закупила 10 вертолетов Ми-8 у «Ростеха». Они будут перевозить пассажиров и грузы в интересах нефтегазовых компаний. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...