В Челябинской области вахтовикам готовы платить до 240 тысяч рублей. Скрин

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Зарплаты у вахтовиков выросли на 35% за год
Зарплаты у вахтовиков выросли на 35% за год Фото:

В Челябинской области вахтовикам в среднем готовы платить 166 528 рублей в месяц. При этом больше всего зарабатывают специалисты, работающие в сфере лесной и деревообрабатывающей промышленности — их заработок в среднем 238 тысяч рублей, сообщается на сайте «Авито Работа».

«В Челябинской области, где зарплатные предложения для вахтовиков достигают 166 528 рублей в месяц (+35% за год), самой высокооплачиваемой сферой деятельности оказалась лесная и деревообрабатывающая промышленность. Кандидатам на вахту предлагали в среднем 237 711 рублей в месяц», — сообщается на сайте.

Как отметили в пресс-службе, за год в регионе зарплаты у вахтовиков выросли на 35%. Челябинская область вышла на четвертое место по России по заработку у таких специалистов. При этом лидирует Чукотский автономный округ — там средняя зарплата на вахте составляет 170 тысяч рублей. В целом по России у вахтовиков зарплаты за год выросли на 23%, до 150 687 рублей в месяц.

Челябинская область оказалась на 4 месте в рейтинге регионов с самыми высокооплачиваемыми предложениями для вахтовиков
Челябинская область оказалась на 4 месте в рейтинге регионов с самыми высокооплачиваемыми предложениями для вахтовиков
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В Челябинской области вахтовикам в среднем готовы платить 166 528 рублей в месяц. При этом больше всего зарабатывают специалисты, работающие в сфере лесной и деревообрабатывающей промышленности — их заработок в среднем 238 тысяч рублей, сообщается на сайте «Авито Работа». «В Челябинской области, где зарплатные предложения для вахтовиков достигают 166 528 рублей в месяц (+35% за год), самой высокооплачиваемой сферой деятельности оказалась лесная и деревообрабатывающая промышленность. Кандидатам на вахту предлагали в среднем 237 711 рублей в месяц», — сообщается на сайте. Как отметили в пресс-службе, за год в регионе зарплаты у вахтовиков выросли на 35%. Челябинская область вышла на четвертое место по России по заработку у таких специалистов. При этом лидирует Чукотский автономный округ — там средняя зарплата на вахте составляет 170 тысяч рублей. В целом по России у вахтовиков зарплаты за год выросли на 23%, до 150 687 рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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