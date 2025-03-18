Зять челябинского олигарха Аристова взыскивает с государства десятки миллионов рублей

Экс-совладелец «Арианта» взыскивает с бывшей компании свыше 11,4 млн рублей
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Конференция СПП. Челябинск., кретов александр
Александр Кретов требует от ООО «Агрофирма Ариант» расплатиться за здание Фото:
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Холдинг «Ариант» передают государству

Зять челябинского олигарха Александра Аристова — Александр Кретов — через Увельский райсуд пытается взыскать с бывшего актива ООО «Агрофирма Ариант» (с апреля 2024 года является государственной собственностью — прим. URA.RU) более 11,4 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, речь идет о деньгах, которые компания должна была выплатить за нежилое здание.

«В 2022 году был заключен договор купли-продажи между Аристовым и ООО „Агрофирма Ариант“. Объектом было нежилое здание в Челябинске стоимость 10 млн 500 тысяч. В июне 2024 года Аристов уступил право требования Кретову», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что компания должна была расплатиться за здание еще в сентябре 2024 года. Но передача денежных средств не состоялась. Сейчас Кретов взыскивает с бывшего актива основной долг по договору и проценты.

Согласно базе данных суда, по делу в качестве третьего лица привлечен Аристов. Также, как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, к делу привлекли ООО «РСХБ-Финанс» (ныне управляет активами «Агрофирмы Ариант» — прим. URA.RU). Следующее заседание назначено на 10 апреля.

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ООО «Агрофирма Ариант». Ответ будет опубликован после получения.

Кретов был основным владельцем ООО «Агрофирма Ариант». Ему принадлежало 99% акций всей компании. Но в апреле 2024 года по иску Генпрокуратуры РФ активы холдинга были изъяты и переданы в собственность государства. Сейчас семья Аристовых пытается оспорить это решение.

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Зять челябинского олигарха Александра Аристова — Александр Кретов — через Увельский райсуд пытается взыскать с бывшего актива ООО «Агрофирма Ариант» (с апреля 2024 года является государственной собственностью — прим. URA.RU) более 11,4 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, речь идет о деньгах, которые компания должна была выплатить за нежилое здание. «В 2022 году был заключен договор купли-продажи между Аристовым и ООО „Агрофирма Ариант“. Объектом было нежилое здание в Челябинске стоимость 10 млн 500 тысяч. В июне 2024 года Аристов уступил право требования Кретову», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что компания должна была расплатиться за здание еще в сентябре 2024 года. Но передача денежных средств не состоялась. Сейчас Кретов взыскивает с бывшего актива основной долг по договору и проценты. Согласно базе данных суда, по делу в качестве третьего лица привлечен Аристов. Также, как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, к делу привлекли ООО «РСХБ-Финанс» (ныне управляет активами «Агрофирмы Ариант» — прим. URA.RU). Следующее заседание назначено на 10 апреля. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу ООО «Агрофирма Ариант». Ответ будет опубликован после получения. Кретов был основным владельцем ООО «Агрофирма Ариант». Ему принадлежало 99% акций всей компании. Но в апреле 2024 года по иску Генпрокуратуры РФ активы холдинга были изъяты и переданы в собственность государства. Сейчас семья Аристовых пытается оспорить это решение.
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