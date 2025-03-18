На Свердловскую область надвигается снегопад

В Свердловской области 19 марта ожидается сильный снег. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Непогода способствует ухудшению видимости, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия. Не оставляйте открытыми окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия», — следует из сообщения.
Также рекомендуется обходить шаткие строения, остерегаться частей конструкций и предметов, которые нависают на зданиях. В случае возникновения неисправностей автомобиля, находясь в дороге, следует включить аварийную сигнализацию, остановиться на обочине и ждать помощи.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб «112».
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