На Свердловскую область надвигается снегопад

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Снегопад накроет область 19 марта
Снегопад накроет область 19 марта Фото:

В Свердловской области 19 марта ожидается сильный снег. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Непогода способствует ухудшению видимости, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия. Не оставляйте открытыми окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия», — следует из сообщения.

Также рекомендуется обходить шаткие строения, остерегаться частей конструкций и предметов, которые нависают на зданиях. В случае возникновения неисправностей автомобиля, находясь в дороге, следует включить аварийную сигнализацию, остановиться на обочине и ждать помощи. 

Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб «112».

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В Свердловской области 19 марта ожидается сильный снег. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Непогода способствует ухудшению видимости, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия. Не оставляйте открытыми окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия», — следует из сообщения. Также рекомендуется обходить шаткие строения, остерегаться частей конструкций и предметов, которые нависают на зданиях. В случае возникновения неисправностей автомобиля, находясь в дороге, следует включить аварийную сигнализацию, остановиться на обочине и ждать помощи.  Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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