Жительница поселка Остроленский Нагайбакского района Челябинской области поделилась своими эмоциями и наблюдениями в связи с паводковой ситуацией. Ее дом и двор оказались под водой из-за разлива реки. Женщина опасается за свои постройки и домашних животных. Как передает корреспондент URA.RU, в поселке также пропало электричество.
«Все в воде лежит у меня. Когда речка поднимается, постоянно топит. Вода может залить дом, если я не буду откачивать. У меня вокруг, как будто я на море, везде вода была. Света теперь нет у нас. Отключили. Сказали, со столбом проблемы», — рассказала жительница.
По словам женщины, в ночь на 18 марта вода затопила двор, постройки и подпол. Собака вынуждена спасаться от наводнения на дровах. Местные пытаются откачивать воду своими силами. Другая жительница поселка рассказала, что жители просили поднять дамбу для предотвращения подтоплений. Пока что вода попадает только в низкие хозяйственные помещения.
В поселке Нагайбакского района ночью 18 марта обострилась паводковая ситуация. В поселке Остроленский открыли пункт временного размещения людей из-за подтопления домов. Среди подтопленных территорий оказались также Брединский, Варненский, Сосновский, Троицкий и Уйский районы региона. Паводок пришел в Челябинскую область на две недели раньше, чем ожидалось.
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