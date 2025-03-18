Крым воссоединился с Россией 11 лет назад: как это было

В 2014 году 18 марта Крым присоединился в России посредством референдума. Подавляющее большинство жителей полуострова выразили свое желание войти в состав РФ. Конституция Республики была принята 11 апреля того же года. Как проходило воссоединение полуострова — в материале URA.RU.
День воссоединения Крыма с РФ
В марте 2014 года Крым был присоединен к России в результате референдума, проведенного после смены власти на Украине. Подавляющее большинство голосов жителей Крыма (96,77%) и Севастополя (95,6%) было отдано за включение территорий в состав Российской Федерации.
День воссоединения с Россией в Республике Крым ежегодно отмечается 18 марта. Этот день был официально объявлен государственным праздником и выходным днем на основании поправок, внесенных в закон «О праздниках и памятных датах в Республике Крым». Соответствующие поправки утвердил Государственный совет Крыма в конце февраля 2015 года.
Аналогично, в городе Севастополе также празднуется 18 марта как День возвращения города в состав Российской Федерации. Эта дата была закреплена как официальный праздник и выходной день по закону «О праздниках и памятных датах города Севастополя». Такое решение приняло Законодательное собрание Севастополя в начале марта 2015 года.
Как Крым шел к России
Кризис власти или крымская весна
Крымская весна — это период, который начался с политического кризиса на Украине в ноябре 2013 года. Тогда президент Украины Виктор Янукович отказался подписать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Этот шаг вызвал всплеск массовых протестов в Киеве и других украинских городах. Участники демонстраций выдвинули требования об отставке президента и правительства страны.
В то время как в Крыму, где проживало преимущественно русскоязычное население, эти протесты не нашли широкой поддержки. В начале февраля 2014 года Президиум Верховного Совета Крыма решил провести опрос населения о статусе региона на фоне угрозы прихода к власти националистических сил.
В конце февраля в Киеве произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришли представители с националистическими установками, проявляющие антироссийскую позицию. Это событие вынудило президента Януковича покинуть страну. На следующий день, 23 февраля, в Украине был принят закон, который запрещал использование русского языка на официальном и общественном уровнях, включая его региональное применение.
Акции протеста
Жители Крыма выразили нежелание отказываться от русского языка и не признали легитимность нового украинского правительства. В результате этого они провели протестные акции у здания Верховного совета республики, требуя отделения Крыма от Украины. Подобные мероприятия также прошли в Севастополе, и других населенных пунктах, по всему полуострову. Местные жители начали создавать отряды самообороны.
26 февраля перед зданием Верховного совета Крыма собрались две противоположные группы: сторонники воссоединения с Россией и поддерживающие новое украинское правительство. В ходе этих собраний произошли столкновения, 30 участников получили ранения, и два человека погибли, а заседание Верховного совета было прервано.
На следующий день, 27 февраля, работа Верховного совета возобновилась. Было принято решение об отставке правительства республики, которое поддержало новую власть в Киеве, и назначен новый глава правительства — Сергей Аксенов, лидер движения «Русское единство». Кроме того, была установлена дата проведения референдума о статусе Крыма — 25 мая 2014 года.
Референдум и присоединение Крыма к России
Аксенов 1 марта 2014 года обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой гарантировать мир и стабильность на полуострове во время подготовки и проведения референдума по вопросу статуса Крыма. Ввиду напряженной ситуации дата референдума была перенесена с 25 мая на 30 марта.
В этот же день, крымский парламент получил поддержку от городского совета Севастополя по вопросу проведения референдума. В Симферополе, Севастополе и других местах Крыма были замечены так называемые «вежливые люди» — вооруженные люди в форме, которые контролировали порядок. Президент РФ Владимир Путин позднее уточнил, что это были военнослужащие морской пехоты, воздушно-десантных войск и спецподразделения ГРУ.
Уже через пять дней, 6 марта, Верховный совет Крыма обратился к президенту России с запросом о присоединении Крыма к России как субъекта Федерации. В тот же день было решено перенести дату референдума с 30 на 16 марта. ,В ходе подготовки к референдуму, 11 марта, Верховный совет Крыма и совет депутатов Севастополя приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Как проходило голосование
Референдум прошел в Крыму и Севастополе 16 марта. Большинство голосовавших высказались за присоединение к Российской Федерации. На следующий день, 17 марта, было направлено обращение к России с просьбой о включении Крыма в состав РФ как субъекта федерации. Севастопольский городской совет аналогично проголосовал за включение города в состав государства на правах субъекта.
В день голосования Верховный совет Крыма был переименован в Государственный совет Республики Крым, а городской совет Севастополя стал Законодательным собранием города. В этот же день президент России Владимир Путин подписал указ, признающий Республику Крым суверенным и независимым государством.
Воссоединение территорий
Официально признан Днем воссоединения Крыма с Российской Федерацией 18 марта. Тогда Путина, Аксенов и глава города Севастополя Алексей Чалый подписали договор, согласно которому Республика Крым и город Севастополь вошли в состав России как новые субъекты федерации.
Чем известен Крым
Республика Крым — это уникальный и стратегически важный регион Российской Федерации, расположенный в Азово-Черноморском регионе. Он известен как один из крупнейших туристических и санаторно-курортных центров страны.
Благоприятные природно-климатические условия привлекают сюда отдыхающих и людей, желающих пройти лечение. Регион также славится своими курортами, которые ежегодно принимают множество туристов как из России, так и из других стран.
Кроме того, Крым является важным производственным центром, в частности, крупным производителем продовольствия. В регионе располагаются основные судостроительные мощности России в Черном море.
За последние десять лет валовый региональный продукт Крыма и Севастополя увеличился в 8,7 раза, а доходы Крыма возросли в пять раз, в то время как доходы Севастополя увеличились на 4,5 раза. С 2015 года в развитие регионов было инвестировано 1,5 триллиона рублей, что свидетельствует о значительных усилиях по улучшению жизненных условий и инфраструктуры.
Крымский мост, объединяющий Черноморский полуостров с Россией посредством железнодорожного и автомобильного сообщения, стал ярким символом сближения территорий. Это строение пролегает через Тузлинскую косу, соединяя Керченский полуостров с Таманским, что на Кавказе.
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