Воссоединение Крыма с РФ и первый выход в космос: какие праздники отмечают 18 марта

В России 18 марта отметят сразу несколько праздников. Начиная от Воссоединения Крыма с Россией до выхода человека в открытый космос. О том, какие праздники отмечают во вторник — в материале URA.RU.
Какие праздники отмечают в России 18 марта
Воссоединение Крыма с Россией
18 марта 2014 года Крым официально вошел в состав Российской Федерации. В этот день стали известны результаты общекрымского референдума 2014 года, на котором 96,7 % крымчан и 95,6 % севастопольцев проголосовали за воссоединение с Россией. Соответствующий договор подписали в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца главы России и Республики Крым.
Ежегодно в этот праздник по всей стране проходят концерты и праздничные гуляния. Главные мероприятия проходят в Крыму и Севастополе, где 18 марта является праздничным и выходным днем.
День выхода человека в открытый космос
18 марта 1965 года летчик-космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос. Он пять раз отдалялся от корабля на максимальное расстояние 5,35 метра, при этом для подачи кислорода и обеспечения связи использовался страховочный трос. Общая продолжительность полета превысила 26 часов, после чего экипаж благополучно вернулся на Землю.
Члены экипажа продемонстрировали выдающуюся смелость и мастерство, успешно справившись с рядом критических ситуаций: проблемы с расширением космического скафандра, которые затруднили возвращение обратно на борт, отказ автоматической системы ориентации и посадку в удаленной части уральской тайги, где им пришлось ожидать спасательные службы более двух суток.
Снаружи космического корабля космонавт пробыл 23 минуты 41 секунду. С тех пор эта дата отмечается в России как важнейший этап в покорении человеком космоса.
Православный праздник 18 марта 2025 года
Празднование в честь обретения мощей благословенных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина
Князь Феодор родился в XIII веке и был сыном смоленского князя Ростислава Мстиславовича. С детства князь воспитывался в благочестии и знал священное писание.
После смерти отца, Феодор получил в удел город Можайск. Вскоре, под руководством князя, в малонаселенный город хлынули люди, а казна значительно пополнела. После того как Феодор женился на княжне Марии Васильевне, он получил во владения Ярославль. За свою жизнь князь прославился как честный и понимающий правитель.
Феодор скончался в 1299 году. Вскоре после его смерти началось церковное почитание правителя. В 1463 году были найдены мощи князя и двоих его детей. С тех пор они покоятся в Феодоровской церкви в Ярославле.
Дни памяти православных святых
- День памяти преподобного Исихия Вифинского.
- День памяти мученицы Ираиды;
- День памяти Мученика Конона Исаврийского;
- День памяти мученика Евлогия, иже в Палестине;
Народный праздник 18 марта 2025 года
В народе 18 марта традиционно празднуют Конона Огородника. В этот день принято начинать готовиться к новому сезону работ в саду: чинить теплицы и парники, копать огород и убирать грядки. Даже снег не оставлял людей: считалось, что если начать возделывать землю, пока идет снег, то урожай вырастет обильный.
В праздник поощрялась любая работа в саду. Также 18 марта было принято ухаживать за комнатными растениями, пересаживать их и следить, чтобы они не страдали от паразитов.
Лениться же в праздник было запрещено: считалось, что если проспать до обеда или весь день проваляться в кровати, то случится неудача. Также нельзя было работать с древесиной — это могло закончиться несчастьем. Люди верили, что в праздник лучше не принимать любые подарки, потому что с ними даритель отдает весь свой негатив.
Праздники в мире
День рождения электрической бритвы
В 1931 году началось производство первых электрических бритв, которые изобрел Джейкоб Шик. Они состояли из триммера и двигателя, и чтобы побриться, приходилось держать аппарат двумя руками. Несмотря на неудобство, людям полюбился такой девайс, и бритвы стали набирать популярность. А всего шесть лет спустя фирма Remington придумала электрические бритвы, которые уже более походят на современные модели.
Всемирный день социальной работы
Третий вторник марта ежегодно посвящен тем, кто работает в социальных службах. Впервые праздник появился в 1983 году, и с тех пор более 140 стран мира вспоминают в начале весны о тех, кто каждый день обеспечивает достойную жизнь людям.
В 2025 году тема праздника — укрепление солидарности между поколениями для долгосрочного благополучия. Организаторы отмечают, что в этот день нужно помнить о том, насколько важно заботиться о старших, поддерживать связь между поколениями и передавать знания подрастающим детям.
День Парижской коммуны
В 1871 году во Франции случилась революция, в результате которой в стране установили правительство пролетариата. Во главе страны Парижская коммуна просуществовала 72 дня, после чего новая власть была повержена. С тех пор 18 марта стало датой первой победы рабочего класса.
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