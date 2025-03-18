В Екатеринбурге отремонтируют более десятка дорог, на них выделили миллиард

В Екатеринбурге отремонтируют 12 участков дорог, на эти цели из регионального и городского бюджетов выделено 1,6 миллиарда рублей. Об этом рассказали на официальном портале города.
«В рамках федерального проекта „Региональная и местная дорожная сеть“ национального проекта „Инфраструктура для жизни“ подрядные организации отремонтируют 12 участков дорог», — говорится в сообщении. Протяженность ремонта составит более 13 километров.
В текущем сезоне планируют отремонтировать следующие участки:
— дублер Сибирского тракта, от дома № 38 по улице 40-летия Комсомола до остановки общественного транспорта «Союз» (направление из города);
— Елизаветинское шоссе, участок от Походной до Бисертской;
— улица Победы, от проспекта Космонавтов до Индустрии;
— улица Челюскинцев, участок от дома № 106 до Стрелочников;
— улица Большакова, от Белинского до 8 Марта;
— улица Первомайская, от Гагарина до Софьи Ковалевской;
— улица Бакинских комиссаров, от Коммунистической до проспекта Космонавтов;
— улица Таватуйская, от Бебеля до проезда Теплоходного.
Также ремонтные работы проведут на участке улицы Мамина-Сибиряка, от Азина до дома №4, расположенного по улице Шарташская; на проспекте Космонавтов, там в зону ремонта попадает участок улиц от Старых Большевиков до Машиностроителей.
Заменят асфальт на улице Хохрякова, от проспекта Ленина до Радищева. И на участке улицы Ильича, от Избирателей до проспекта Космонавтов.
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