В Екатеринбурге отремонтируют более десятка дорог, на них выделили миллиард

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всего отремонтируют 12 участков
Всего отремонтируют 12 участков Фото:

В Екатеринбурге отремонтируют 12 участков дорог, на эти цели из регионального и городского бюджетов выделено 1,6 миллиарда рублей. Об этом рассказали на официальном портале города. 

«В рамках федерального проекта „Региональная и местная дорожная сеть“ национального проекта „Инфраструктура для жизни“ подрядные организации отремонтируют 12 участков дорог», — говорится в сообщении. Протяженность ремонта составит более 13 километров.

В текущем сезоне планируют отремонтировать следующие участки:

— дублер Сибирского тракта, от дома № 38 по улице 40-летия Комсомола до остановки общественного транспорта «Союз» (направление из города);

— Елизаветинское шоссе, участок от Походной до Бисертской;

— улица Победы, от проспекта Космонавтов до Индустрии;

— улица Челюскинцев, участок от дома № 106 до Стрелочников;

— улица Большакова, от Белинского до 8 Марта;

— улица Первомайская, от Гагарина до Софьи Ковалевской;

— улица Бакинских комиссаров, от Коммунистической до проспекта Космонавтов;

— улица Таватуйская, от Бебеля до проезда Теплоходного.

Также ремонтные работы проведут на участке улицы Мамина-Сибиряка, от Азина до дома №4, расположенного по улице Шарташская; на проспекте Космонавтов, там в зону ремонта попадает участок улиц от Старых Большевиков до Машиностроителей. 

Заменят асфальт на улице Хохрякова, от проспекта Ленина до Радищева. И на участке улицы Ильича, от Избирателей до проспекта Космонавтов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге отремонтируют 12 участков дорог, на эти цели из регионального и городского бюджетов выделено 1,6 миллиарда рублей. Об этом рассказали на официальном портале города.  «В рамках федерального проекта „Региональная и местная дорожная сеть“ национального проекта „Инфраструктура для жизни“ подрядные организации отремонтируют 12 участков дорог», — говорится в сообщении. Протяженность ремонта составит более 13 километров. В текущем сезоне планируют отремонтировать следующие участки: — дублер Сибирского тракта, от дома № 38 по улице 40-летия Комсомола до остановки общественного транспорта «Союз» (направление из города); — Елизаветинское шоссе, участок от Походной до Бисертской; — улица Победы, от проспекта Космонавтов до Индустрии; — улица Челюскинцев, участок от дома № 106 до Стрелочников; — улица Большакова, от Белинского до 8 Марта; — улица Первомайская, от Гагарина до Софьи Ковалевской; — улица Бакинских комиссаров, от Коммунистической до проспекта Космонавтов; — улица Таватуйская, от Бебеля до проезда Теплоходного. Также ремонтные работы проведут на участке улицы Мамина-Сибиряка, от Азина до дома №4, расположенного по улице Шарташская; на проспекте Космонавтов, там в зону ремонта попадает участок улиц от Старых Большевиков до Машиностроителей.  Заменят асфальт на улице Хохрякова, от проспекта Ленина до Радищева. И на участке улицы Ильича, от Избирателей до проспекта Космонавтов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...