Раскрыт реальный дефицит кадров в Свердловской области: список, кто нужен больше всего

Предприятиям Свердловской области требуется более 60 тысяч сотрудников. В основном от дефицита кадров страдает промышленность, сообщил первый замгубернатора Алексей Шмыков корреспонденту URA.RU на выставке «Металлургия. Литмаш. Металло-конструкции». Она открылась 18 марта в «Екатеринбург ЭКСПО».
«Сегодня у нас [в Свердловской области] вакансий, если брать официально, более 60 тысяч — только заявленных „Работой России“ (госпортал для публикации вакансий — прим. ред.), а по факту профессиональных безработных десять тысяч. Это если брать в целом, но в большей степени это промышленность», — рассказал Шмыков. По его словам, на выставку необходимо привозить студентов техникумов и институтов УрФУ (Уральский федеральный университет), связанных с металлургией.
Директор института новых материалов и технологий УрФУ Олег Шешуков рассказал URA.RU, что на Урале школы по черной металлургии остались только в Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске, Новокузнецке. А специалистов по цветной металлургии во всей области готовят только в Екатеринбурге. «А у нас такие огромные предприятия как УГМК [Уральская горно-металлургическая компания] и РМК [Русская медная компания]. Естественно мы не можем удовлетворить их спрос», — рассказал он.
Девять опрошенных URA.RU производителей подтвердили острую нехватку сотрудников. «Не хватает слесарей, сварщиков, энергетиков, токарей всех разрядов. Сильно не хватает», — рассказал представитель первоуральского завода сварочного оборудования «Искра». Другой предприниматель пошутил, что проблем с кадрами быть не может, так как самих кадров нет.
Выставка «Металлургия. Литмаш. Металло-конструкции» продлится до 21 марта. На ней более трех тысяч единиц оборудования покажут около 450 компаний из России, Беларуси, Турции и Китая. В том числе выставка должна помочь предпринимателям найти новые заказы и более продвинутую технику для своего производства.
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